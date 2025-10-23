Slušaj vest

Uhapšeni pripadnici takozvanog vračarskog klana koji su juče uhapšeni u velikoj akciji UKP i SAj u saradnji sa Evrodžastom i Evropolom, kako Kurir saznaje, na saslušanju u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal branili su se ćutanjem.

- Saslušanje osumnjičenih je završeno i oni su iskoristili svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu - kaže sagovornik Kurira.

Podsetimo, tužilaštvo je juče saopštilo da su uhapšeni pripadnici vračarskog klana Nikole Vušovića, zvanog Džoni sa Vračara, kao i druge kriminalne grupe. Kako Kurir saznaje, reč je o takozvanoj "novobeogradskoj grupi".

Nikola Vušović Foto: Kurir/Privatna Arhiva

Prema saopštenju tužilaštva, uhapšeno je 10 osoba u Beogradu i Šapcu, kao i još tri u inostranstvu, među kojima je i Marko Đorđević Markeđani, kom su lisice stavljene u Dubaiju.

Osumnjičeni se terete za ubistva Vladimira Popovića Popa 1. decembra 2018 , tri pokušaja ubistva Nenada Alajbegovića zvanog Alibeg tokom 2020. godine, kao i za likvidaciju Vladimira Kostića (40), zvanog Kostur u junu 2020. u Beogradu.

Kako je Kurir pisao, među uhapšenima je i poznati košarkaški sudija Uroš Nikolić (40), dok su Marko Đorđević Markeđani, Aleksandar Ostojić i Veljko Milošević uhapšeni u inostranstvu.

Uroš Nikolić Foto: KSS

Podsetimo, "vračarcima" se već sudi za likvidacije Aleksandra Šarca, Dragana Ristića Čađe i Aleksandra Halabrina. Halabrin je inače bio drug Alajbegovića i bio je u društvu sa njim u trenutku kada je ranjen 2020.

Jedan od ključnih dokaza u predmetu koji se već vodi protiv "vračaraca" je presretnuta Skaj komunikacija. Među porukama koje su izvedene pred sudom, nalaze se i one u kojima razgovaraju, kako tvrdi tužilaštvo, u pucnjavi koju je Alajbegović preživeo 2020. ali i o planiranju ubistva Runje, za koje je navodno Vušović bio spreman da plati 200.000 evra.