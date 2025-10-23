Slušaj vest

Neverovatan događaj desio se na na magistralnom putu između Čačka i Kraljeva, u mestu Donja Gorevnica, kada su pripadnici saobraćajne policije tokom redovne kontrole teretnog saobraćaja zaustavili vozača šlepera. Naizgled rutinska kontrola policajce je ostavila bez teksta, jer detaljnom proverom ustanovljeno je da vozač teretnjaka uopšte nema položen vozački ispit.

- Vozač je muškarac iz Čačka koji je upravljao teretnim vozilom. Zaustavljen je kada je krenuo za Bugarsku od strane saobraćajne policije, kada je utvrđeno da uopšte nema položen vozački ispit, da uopšte ga nikad nije ni polagao - kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem.

Ovaj nesvakidašnji slučaj izazvao je nevericu među prisutnima, a policija je odmah preduzela sve mere kako bi sprečila dalje ugrožavanje bezbednosti na putevima.

Čačanin je odmah sankcionisan i isključen iz saobraćaja, a priča se da on već dve ili tri godine vozi kamion bez da je polagao vozački ispit, dodaje naš izvor.

Kurir.rs/Rina

Ne propustiteŽivotMilan u 77. godini položio vozački: O njegovoj rekaciji bruji region "Majko mila"
Milan Kocijan postao vozač u 77. godini
DruštvoAKO NAPRAVITE OVE 4 GREŠKE ODMAH PADATE VOZAČKI ISPIT: Instruktor otkrio sve detalje: Pomenuo negativne poene - VAŽNO JE I ŠTA OBUČETE
Vozač polaže vozački ispit dok ga instruktor nadgleda
AutoZbog ovih 10 grešaka ljudi najčešće padaju na vozačkom ispitu: Instruktor otkrio kako da ih izbegnete
profimedia0315626232.jpg
InfoBizVOZAČI MORAJU NA ZDRAVSTVENE PREGLEDE I MIMO ISPITA! Evo za koga su obavezni, zbog čega i koliko koštaju
auto-skola-foto-beta-milan-obradovic-dec-2017.jpg