Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, u dve odvojene akcije, uhapsili su B. N. (1975) i M. M. (1977) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

U automobilu i kući koje je koristio B. N. policija je pronašla i zaplenila oko 450 grama kokaina, dve elektronske vagice za precizno merenje i 5.300 evra.

Foto: MUP Srbije

U drugoj akciji, policijski službenici su u automobilu i kući koje je koristio M. M. zaplenili oko 3,5 kilograma marihuane, manju količinu kokaina, tri elektronske vagice za precizno merenje, vakuum mašinu i 53.000 dinara.