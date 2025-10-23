Slušaj vest

Danas je izbio manji požar u Ulici Toplice Milana u Novom Sadu.

Kako javlja Instagram stranica "192_rs", na teren su izašla tri vatrogasna vozila, a ustanovljeno je da se radi o zagorelom obroku.

- Deo stanara napustio je zgradu, a vatrogasci su nakon intervencije razdimili prostor - dodaje se. 

Prema prvim informacijama, nema povređenih lica, a materijalna šteta trenutna nije precizirana. 

Uviđaj je u toku. 

Kurir.rs

