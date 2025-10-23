Prema prvim informacijama, nema povređenih lica, a materijalna šteta trenutna nije precizirana
Buktinja
POŽAR BUKNUO ZBOG ZAGORELOG RUČKA! Buktinja u Novom Sadu: Stanari se sami evakuisali, gašenje u toku (FOTO)
Slušaj vest
Danas je izbio manji požar u Ulici Toplice Milana u Novom Sadu.
Kako javlja Instagram stranica "192_rs", na teren su izašla tri vatrogasna vozila, a ustanovljeno je da se radi o zagorelom obroku.
- Deo stanara napustio je zgradu, a vatrogasci su nakon intervencije razdimili prostor - dodaje se.
Prema prvim informacijama, nema povređenih lica, a materijalna šteta trenutna nije precizirana.
Uviđaj je u toku.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši