Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su, u koordinisanoj akciji, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije Policijske uprave za grad Beograd, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala i SAJ, sprečili izvršenje krivičnog dela teško ubistvo i uhapsili dve osobe.

“U koordinisanoj akciji, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije Policijske uprave za grad Beograd, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala i SAJ, sprečili su izvršenje krivičnog dela teško ubistvo i uhapsili dve osobe.

Intenzivnim operativnim radom policija je došla do indicija da članovi kriminalnih grupa na teritoriji Beograda i Požarevca pripremaju izvršenje krivičnog dela teško ubistvo.

Foto: Marko Karović

U ovoj opsežnoj akciji, koja je sprovedena 19. oktobra na teritoriji Požarevca, u šumskom rejonu između sela Rečica i sela Rama, policija je zatekla članove navedenih kriminalnih grupa kako vrše pripreme za izvršenje navedenog krivičnog dela, iskopavanjem rake u koju su, kako se sumnja, planirali da smeste telo žrtve.

Tom prilikom, na licu mesta su uhapšena dva lica koja su pripremala izvršenje krivičnog dela.

Takođe, na licu mesta zatečeno je 24 litra sone kiseline i 50 kilograma kreča, koji bi se koristili za uništavanje tragova kao i tela žrtve.

Policija u saradnji sa nadležnim tužilaštvom intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti događaja i utvrđivanju identiteta potencijalne žrtve.