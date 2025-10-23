Slušaj vest

Španska policija je tokom septembra i oktobra 2025. godine razotkrila jednu od najsofisticiranijih narko-mreža u istoriji zemlje - strukturu koja je delovala direktno iz luke Valensija, jednog od najvećih trgovačkih čvorišta u Evropi. Iza operativnih slojeva, radnika luke i špeditera, istražitelji su otkrili mrežu povezanih kriminalnih grupa sa Balkana, koje su poslednjih godina preuzele kontrolu nad ključnim kanalima za uvoz kokaina iz Latinske Amerike.

Krajem septembra, Nacionalna policija Španije i "Guardia Civil" sproveli su operaciju kodnog imena "Spider" (Pauk), u kojoj je uhapšena 81 osoba - među njima estibadoresi (radnici za ukrcaj i iskrcaj kontejnera), vozači kamiona, agenti logističkih firmi i nekoliko korumpiranih službenika zaduženih za pristup skladištima u luci.

Trojica uhapšenih tog dana članovi su Balkanskog narko-kartela.

U akciji je zaplenjeno 4,5 tone kokaina, a pronađena je i veća količina gotovine, luksuznih vozila, nakita i oružja. Istraga je pokazala da su “pauk ljudi” (hombres araña), kako ih je nazvala španska štampa, koristili industrijske dizalice i sigurnosne kodove da se tokom noći penju po kontejnerima i otvaraju one u kojima je droga stizala iz Ekvadora i Kolumbije.

Prema navodima španskih medija, operacija je trajala duže od godinu, pod nadzorom Istražnog suda broj 15 iz Valensije, uz koordinaciju sa međunarodnim agencijama Evropola i DEA. Prvi rezultati pokazali su da je mreža imala “unutrašnju zaštitu” u luci - sistem lozinki, rasporeda i falsifikovanih naloga koji su omogućavali članovima da identifikuju “čiste” kontejnere sa drogom i izvuku tovar pre nego što prođe kroz carinski skener.

Pretres u skladištu u Španiji Foto: Ministerio del Interior

Zaplenili više do 4,5 tona kokaina

Špansko Ministartsvo unutrašnjih poslova (Ministerio del Interior) 26. septembra saopštilo je detalje akcije, navodeći da su osim tri člana Balkanskog narko-kartela, među 81 osumnjičenog uhapsili 17 lučkih radnika, devet vozača kamiona i 17 odgovornih lica iz pet kompanija...

Lisice na ruke stavljene su i dvojici članskog kartela i južnoameričkih kriminalnih grupa, olakšavajući uvoz kokaina.

"Pored toga, sindikalni predstavnici kolumbijskih kriminalnih organizacija, ali i pripadnik španskih bezbednosnih snaga, koji je delovao kao posrednik, jedan lekar i osoblje povezano sa Centrom za zapošljavanje luke sarađivali su u švercu droge, olakšavajući prijem novih članova u radnu službu luke (Estiba Portuaria), što je bilo presudno za kontrolu procesa utovara i istovara kontejnera”, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Španije.

U 59 pretresa i pretraga na različitim lokacijama u pokrajini Valensija i na ostrvu Ibica, zaplenjeno je više od 4,5 tona kokaina, 365.000 evra u gotovini, brojna luksuzna dobra i različito vatreno oružje.

"Istraga, koja je započela početkom 2024. godine, omogućila je da se otkrije postojanje kriminalne organizacije koja je delovala kao kartel kokaina u Luci Valensija. Tokom postupka, Nacionalna policija uspela je sprečiti osam pokušaja izvlačenja kokaina iz kontejnera. Opsežnim istragama potvrđeno je da su u mrežu bili uključeni lučki radnici, vozači kamiona i vlasnici transportnih preduzeća, koji su delovali uz preciznu podelu zadataka. Prema nalazima istražitelja, kriminalna struktura koristila je sofisticirane metode za izvlačenje kokaina iz luke i njegovu dalju distribuciju na veliko. Za to su im služili ‘pauk ljudi’ koji su se peli po kontejnerima da bi došli do krijumčarene robe", piše u saopštenju.

Među oružjem zaplenjenim od te kriminalne grupe pronađena su i dva pištolja u obliku hemijske olovke i tri elektrošokera.

"Osim trgovine narkoticima, organizacija je raspolagala celom mrežom firmi preko kojih je prala novac i uvodila profite od droge u legalni finansijski sistem. Zaplenjena su brojna luksuzna dobra, uključujući 53 luksuzna vozila, jahtu vrednu 400.000 evra, 60 satova poznatih marki, nakit, dijamante i zlatne poluge. Istraga je još u toku s ciljem identifikovanja drugih članova organizacije i provere mogućih veza s ranijim zaplenama droge", saopšteno je iz španskog MUP-a.

Novi udarac klanu

Samo tri sedmice nakon hapšenja u operaciji "Spider", policija je 17. oktobra kartelu zadala novi udarac - zaplenjeno je još 1,7 tona i uhapšeno šest članova te organizovane kriminalne grupe.

Policajci su, objašnjeno je, primetili ulazak kamiona u luku, a vozač je izvodio sumnjive manevre, dok su službenici Carine i "Guardia Civila" nadgledali kontejner.

Zbog toga je uspostavljen operativni plan i započeto praćenje vozila.

Kamion je završio rutu u industrijskoj zoni oblasti La Kostera, u opštini Valjada, gde je ušao u skladište na nekoliko minuta i potom napustio to mesto.

Zaplenjeni kokain Foto: Ministerio del Interior

Inspektori su u tom industrijskom skladištu pronašli 690 kilograma kokaina sakrivenih u čeličnom sanduku.

Prema saopštenju tamošnjeg MI, reč je o jednoj od najsofisticiranijih metoda prikrivanja droge otkrivenih u Španiji u poslednjih nekoliko godina, u kojoj su korišćeni specijalno izrađeni čelični sanduci da bi se izbegla detekcija skenerima na ulazu u lučki terminal.

U nastavku operacije, u još jednom kontejneru povezanom s istom rutom, pronađeno je dodatnih 1.013 kilograma, što čini ukupno 1,7 tona kokaina.

Španska policija veruje da je reč o delu istog narko-lanca koji je funkcionisao tokom operacije “Spider”. Droga je, kao i ranije, poticala iz Ekvadora, a krijumčarska metoda je gotovo identična - skrivanje pošiljki u metalnim strukturama koje ne registruju rendgenski skeneri u luci.

Šest osoba je uhapšeno, među njima dvojica državljana sa Balkana, za koje istražitelji tvrde da su bili “notarios” - nadzornici pošiljke, zaduženi da potvrde da je roba preuzeta i distribuirana prema Evropi. Uhapšen je i vozač kamiona, navodno direktni izvršilac preuzimanja kokaina u skladištu La Kostera.

Iz španskog MI objašnjavaju da su istražitelji utvrdili da je skladište bilo deo logističke mreže kriminalne organizacije.

"Balkanski kartel preuzeo je luku Valensija"

Prema izvorima španske policije, mreža u luci Valensija bila je u tesnoj vezi sa tzv. Balkanskim kartelom, konglomeratom kriminalnih grupa iz Crne Gore, Srbije, Albanije, Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine, koji poslednju deceniju dominira rutom kokaina iz Latinske Amerike.

Policijski izveštaji govore da su logističke ćelije sa Balkana, posebno one povezane sa Crnogorcima i Albancima, imale ključnu ulogu u infiltraciji radnika u luku i distribuciji droge nakon iskrcaja, nadziru, komuniciraju šifrovano sa latinoameričkim partnerima ali i koriste legalne firme kao paravan za transport i skladištenje robe.

Španski mediji su čak upotrijebili izraz “el cartel de los Balcanes tomó el puerto de Valencia” - “balkanski kartel preuzeo je luku Valensija”, naglašavajući da je reč o strukturi koja je sposobna da kontroliše ulazne tokove kokaina kroz evropske komercijalne rute.

Detalj iz akcije "Spajder" Foto: Ministerio del Interior

Iako španske vlasti nisu objavile konkretna imena, istražitelji iz Evrope već godinama povezuju balkanske grupe u Španiji sa istim mrežama koje su delovale u Lučkim centrima Roterdama, Antverpena i Bara.

Prema analitičarima Evropola, Crnogorci i Srbi čine "najorganizovaniji segment" balkanskog kartela, sa mrežama u Belgiji, Holandiji i na Pirinejskom poluostrvu.

Nekoliko operacija protiv škaljarskog i kavačkog klana pokazalo je da pojedine ćelije sarađuju direktno sa južnoameričkim kartelima u Ekvadoru, posebno sa strukturama u Guajakilu, istom gradu iz kojeg su potekle pošiljke otkrivene u Valensiji.

Španski istražitelji navode da su komunikacije pronađene u sklopu operacije “Spider” sadržale balkanske jezike i kontakte sa brojevima iz Crne Gore i Srbije.

Mreža poluautonomnih ćelija, bez jasnog vođe

Luka Valensija je treća po veličini u Evropi i najvažniji trgovački terminal na Mediteranu. Preko nje svake godine prođe više od 5 miliona kontejnera. Za kriminalne mreže to znači beskonačne mogućnosti - svaki kontejner je potencijalni prolaz za pošiljku vrednu milione.

Stručnjaci za borbu protiv narko-trgovine upozoravaju da balkanske grupe ne funkcionišu kao tradicionalni karteli sa jasnim vođstvom, već kao mreža poluautonomnih ćelija koje dele resurse, kontakte i logistiku. Upravo ta struktura im omogućava da prežive policijske udare, kada jedna ćelija padne, druga preuzima tok novca i operacija.

Španski tužioci najavljuju nove optužnice i proširenje istrage ka finansijskim kanalima, jer se sumnja da je značajan deo profita od kokaina prao kroz fiktivne kompanije u sektoru transporta, građevine i nautike.

Paralelno, međunarodni timovi pokušavaju da identifikuju “komandni centar” koji je koordinisao isporuke iz Južne Amerike i raspored u luci.

Iako su zaplenjene desetine tona kokaina u poslednjih nekoliko meseci, činjenica da se nove pošiljke i dalje pojavljuju pokazuje da kartel iz luke Valensija nije u potpunosti neutralisan i da se mreža, uz podršku balkanskih grupa, brzo reorganizuje.

U poslednjih deset godina, Balkan se iz pozicije tranzitne zone pretvorio u strategijski centar evropske trgovine kokainom. Operacija u Valensiji pokazuje da balkanske mreže više nisu samo partneri latinoameričkih kartela, one danas kontrolišu deo luka, radne strukture i distribucione rute širom kontinenta.

Slučaj kartela koji je delovao u luci Valensija je, prema oceni istražitelja, samo vrh ledenog brega globalnog narko-sistema čiji se koreni protežu od obala Ekvadora do primorja Crne Gore.