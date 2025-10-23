Slušaj vest

Gledaoci "Crne hronike" imali su prilike da čuju ispovest Marije Todorović iz Uba, koja je prevarena za 30.000 evra od strane izvođača radova, koji svoj posao još uvek nije sproveo u delo. Nakon njene priče, našoj redakciji su se javili gledaoci žrtve prevare istog čoveka.

Isti izvođač radova prevario je i Beograđanina (31) koji mu je 45 hiljada evra isplatio na račun u nadi da će mu napraviti porodičnu kuću na selu, gde je već imao nasleđeni plac. On je za gledaoce "Crne hronike" ispričao svoju stranu priče, dve godine nakon potpisivanja ugovora sa ovim izvođačem:

- Mislio sam da ću posle par meseci ući u svoj objekat i nastaviti svoju zamisao koju sam imao sa početka. Nažalost, dve godine kasnije mi smo na samom početku ali bez novca - kaže on.

Žrtva prevare navodi da je pri potpisivanju ugovora dao depozit od 60%, pa mu je on uplaćivao na račun ali davao i na ruke novac.

- Dao sam mu oko 45 hiljada evra na ime ugovora i izrade kuće. Šezdeset posto je moralo da se da u startu, a kasnije se dodavalo za bolje materijale, pločice, prozore... Kada smo potpisivali ugovor bilo je predviđeno 120 dana ali je bila zima, pa vremenski uslovi nisu dozvoljavali rad. Tražio je dodatni novacf za bolje proizvode, a govorio da će realizacija početi kada prođe proleće, što je meni tada bilo logično, jer u mojoj profesiji tako i funkcionišemo. Sada vidim da smo ispali naivni - kaže on.

On dodaje da je on želeo montažnu kuću, ali pošto je u Srbiji izbor ovakvih kuća omanji, on je želeo da kuća ne bude kao ostale, tipične, montažne kuće:

- Nekim istraživanjem smo došli do njega preko interneta. On može da sprovede to i da ispuni zahteve. Nismo se zaustavili na tome, pogledali smo njegov Instagram gde ima trocifren broj pratilaca, što uliva poverenje. Upoznali smo ga, bili kod njega, u njegovoj porodičnoj kući i radionici. Vodio nas je na objekte koje trenutno izrađuje i upoznali vlasnike tih objekata. Porodica, otac, mama, baba, deca, radovi su bili pri kraju... Delovao je na mestu - kaže žrtva.

"Kada su došli topli dani, ušli smo u dubiozu njegovih laži"

Ovaj Beograđanin kaže da je par meseci kasnije uplatio prkeo 90% sume, a bilo mu je logično to što do tada zbog njegovih zahteva i vremenskih uslova, radovi i dalje nisu završeni.

- Kada su krenuli lepši dani išli smo samo u dubiozu u smislu njegovog laganja i odlaganja. Pomerao je dane kada treba da dođe, a najtužnije je što je on slao meni ovo putem poruka, i lao fotografije materijala koje je navodno kupovao. Radovi se ipak nisu dešavali. Oni su u prvih sedam dana iskopali temelj i ostalo je na tome. Kasnije sam saznao da ni taj materijal koji je kupio u obližnjim stovarištima nije platio, a ljudi su saznali ko sam i zvali me da se taj dug reguliše jer se meni gradi kuća, ne znajući da sam mu već dao novac. Ja sam samo tražio ključ u ruke - kaže on.

Komšije su mi rekle "Crni sine, gde si na njega naišao?"

Beograđanin kaže da je znao gde je kuća ovog izvođača, pa je tamo i otišao i razgovarao sa njegovom porodicom:

- Ubeđivali su me da će se to razraditi. Krenuo sam po komšiluku da se raspitujem, a oni su mi rekli "crni sine, gde si na njega naišao?" Igrom slučaja, njegov majstor koji je radio kod njega i kopao temelj, našao sam mu broj telefona i on mi je otvorio oči. Objasnio mi je da je i on prevaren, da je postavljao nekoliko temelja a da nikada nije isplaćen.

On dodaje da je putem ovog majstora saznao za prevarene žene iz Uba, a kaže da ima još porodica koje su bile prevarene od strane ovog čoveka.

- Taj plac je moja dedovina koju sam želeo da obnovim, da izgradimo porodičan dom sa mišlju da se u nekom periodu i preselimo na selo, probudimo svest sela i podignemo zajednicu na viši nivo. Supruga i ja smo dugo u našim poslovima i možemo da doprinesemo okolini. Mi nećemo odustati od toga, ali smo mogli mnogo ranije da sprovedemo u delo - kaže on.

Prevarant se sada služi i pretnjama

Prevareni Beograđanin kaže da je ovaj izvođač sada van Srbije, ali je i danas u kontaktu sa njim.

- Neću da ga ostavim na miru, hoću da ga držim budnim, d azna da postoji neko koga je prevario i ko neće samo preći preko toga. Kada sam se raspitivao da pokrenem pravnim i zakonskim putem nešto, saznao sam od advokata da je firma ugašena, da objekti koje poseduje nisu na njegovom imenu, pa nemamo šta da naplatimo i postupak bi dugo trajao. Odustao sam kako ne bih i to plaćao pored štete - kaže on.

On dodaje da je dobio i pretnje:

- Mi komuniciramo poruka, više nema smisla šta nam radi i koliko nas zavlači. Rekao sam mu preseliću se kod tebe u kuću jer svoju nemam, a on počne da preti da on nije tikva bez korena, da može još više da mi naudi.

