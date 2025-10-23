Hronika
POLICIJA BLOKADERIMA PRONAŠLA PALICU I BIBER SPREJ: Zaustavili vozilo kod Kosjerića, imali su šta da vide
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske stanice Kosjerić, danas oko 19.05 časova, zaustavili su i izvršili pregled vozila marke "opel zafira" kojim je na, državnom putu kod sela Bjeloperica u opštini Kosjerić, upravljao Z. M. (1974), a koje se kretalo u pratnji studenata iz Novog Pazara, navodi se u saopštenju MUP i dodaje se:
"Policija je prilikom pregleda vozila, pronašla i zaplenila teleskopsku palicu i biber sprej.
O svemu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Požegi, dok će protiv vozača biti podneta odgovarajuća prekršajna prijava iz Zakona o oružju i municiji.
Nakon izvršene kontrole, vozač i vozilo nastavili su dalje kretanje".
