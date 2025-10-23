Slušaj vest

Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je prvostepenu presudu Osnovnog suda u Loznici kojom se sveštenik J. S. oslobađa krivice zbog saobraćajne nesreće u kojoj je smrtno stradao dečak Đorđe Radosavljević (15) koji se kobnog dana vraćao iz škole.

U obrazloženju presude navodi se da je do saobraćajne nesreće, koja se dogodila 25. januara 2022. godine, došlo prilikom mimoilaženja automobila i autobusa, te da osumnjičeni vozač nije mogao da uoči dečaka koji je izašao iz autobusa i krenuo da prelazi ulicu na suprotnu stranu.

Autobus stao mimo stajališta

U obrazloženju se navodi i da je autobus stao mimo autobuskog stajališta da izađu đaci.

Miroslav, otac dečaka Đorđa Radosavljevića kaže da je za njega ovakva presuda koja je stigla nakon četiri godine od saobraćajne nesreće, samo još jedan nož u srce, jer za smrt njegovog sina, kako kaže, neće niko odgovarati.

Foto: Facebook

- Ova presuda je još jedan nož u srce, nama roditeljima koji već četiri godine živimo u tuzi bez našeg sina. Usmrtiti dete vožnjom i ne dobiti ni jedan dan zatvora, to nigde nema. Meni moje dete ne može niko da vrati, ali me boli to što je ovom presudom krivica prebačena na mog sina - kaže neutešni otac.

Različiti iskazi svedoka

Miroslav tvrdi da je imao svedoke, dečakove drugarice, koje su, kako kaže, svedočile da je autobus otišao pre nego što je njegov sin krenuo da prelazi ulicu, te da je pokošen u krivini prilikom neprilagođene vožnje.

U obrazloženju presude navodi se da se vozač kretao 61,3 km na čas u delu puta gde je ograničenje 80, kao i da su dva svedoka potvrdila da je do nesreće došlo prilikom mimoilaženja automobila i autobusa.

Miroslav tvrdi da iskaz njegova tri svedoka, nije obuhvaćen presudom.

Foto: Facebook

Đorđe bi ove godine napunio 20 godina

Kako kaže, on i njegova supruga nikad se nisu oporavili od tuge za sinom.

- Naš sin bi ove godine napunio 20 godina. Umesto da ga sa ponosom gledamo kao odrasta, mi ga obilazimo na groblju svaki dan. Mnogo nam nedostaje. Svakog dana se molim Bogu da mi ga pošalje u snove, da ga čujem ili da odem njemu, jer ovu bol i nepravdu ne mogu izdržati - kaže Miroslav.

Podsetimo, Đorđe Radosavljević poginuo je 25. januara 2022. godine u Donjoj Ljuboviđi kada ga je udario automobil kojim je upravljao sveštenik.

Kobne večeri, Đorđe se vraćao iz škole. Izašao je iz autobusa i nakon kratkog razgovora sa drugaricom, krenuo je da pređe ulicu i u tom trenutku ga je udario automobil.

Na mestu nesreće nisu postojale kamere koje su mogle da zabeleže tragičan događaj.