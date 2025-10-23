Slušaj vest

Svađa i pucnjava u Barajevu dogodile su se večeras oko 19 časova. Do incidenta i potezanja vatrenog oružja došlo je nakon svađe dvojice muškaraca ispred jedne prodavnice.

Kako se saznaje, njih dvojica su se raspravljali, a po završetku svađe jedan od njih se udaljio i otišao kući. Međutim, drugi je takođe otišao kući, ali po oružje. Vratio se, naoružan pištoljem i došao ispred kuće muškarca s kojim se posvađao. Tada je počeo da puca u pravcu objekta.

Na kući su ostale vidljive rupe od metaka, ali, prema dosadašnjim podacima, srećom niko nije povređen. Napadač je nakon pucnjave pobegao u nepoznatom pravcu.

Policija je odmah izašla na lice mesta, obezbedila prostor i blokirala izlaze iz Barajeva, a u toku je intenzivna potraga za osumnjičenim.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteSeverna MakedonijaOVO JE POLITIČAR RANJEN U SAČEKUŠI! Uhapšena njegova supruga, sumnja se da je učestvovala u pokušaju ubistva: Izrešetan usred bela dana na semaforu! (VIDEO)
Kumanovo.jpg
HronikaKURIR SAZNAJE! PRETRES NA 32 LOKACIJE NA KARABURMI I VIŠNJIČKOJ BANJI POSLE PUCNJAVE U KAFIĆU! Zaplenjen arsenal oružja, pirotehnike i droge!
Lazar Marinkovic lucifer 2.jpg
HronikaEKSKLUZIVNO KURIR SAZNAJE: Ovo su mladići za kojima policija traga zbog ubistva u Višnjičkoj banji!
IMG-20250930-WA0079 copy 2.jpg
HronikaOVO JE NEDUŽNA ŽRTVA NAVIJAČKOG OBRAČUNA U VIŠNJIČKOJ BANJI! Danka došla sa mužem da popije kafu, pa se našla u centru sukoba zaraćenih grupa Partizana! (foto)
Višnjicka banja Pucnjava.jpg