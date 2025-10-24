Slušaj vest

Novosađanka V. P. (28), najverovatnije je, spletom nesrećnih okolnosti, prekjuče pala sa drugog sprata višespratnice na Bulevaru oslobođenja.

Kako se nezvanično saznaje, ona je u sredu ujutru kroz prozor stana htela da dobaci novac jednom muškarcu koji se nalazio ispred zgrade, ali je novac pao na tendu ispod prozora. Videvši šta se desilo, V. P. je pokušala da se spusti kroz prozor kako bi ga dohvatila.

- U želji da dođe do novca u jednom momentu se držala za sims, a muškarac koji je sa njom bio u stanu pokušao je da je rukama uvuče u stan, međutim nije uspeo u tome. Na žalost, devojka je pala prvo na tendu, a onda na trotoar ispred ulaza i tom prilikom udarila glavom o beton - pojašnjava izvor upućen u istragu.

Mesto nesreće u Novom Sadu

Trenutak dok je V. P. visila sa drugog sprata držeći se za sims ugledao je slučajni prolaznik, odnosno dostavljač hrane, J. B. (54) koji je hteo da joj pomogne i da je uhvati sa trotoara, ali je ona pala na njega.

Lekarska ekipa Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad intervenisala je po prijemu poziva u 9.10 časova i prevezla devojku i muškarca u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine.

- Pacijentkinja V. P. je primljena sa teškim telesnim povredama u vidu fraktura. Nakon obavljene kompletne dijagnostike, ukazana joj je adekvatna lekarska pomoć i primljena je na Kliniku za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola radi daljeg operativnog lečenja, a pacijent J. B. je zadobio otvoreni prelom desne potkolenice i hospitalizovan je na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju radi operativnog lečenja - rekli su u Službi za odnose s javnošću Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine.

Mesto nesreće

Prema rečima komšija, V. P. je viđena tog jutra oko sedam časova kod obližnje trafike i niko nije ni slutio da će samo dva sata kasnije njen život biti u opasnosti.