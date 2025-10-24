Slušaj vest

Javni tužilac za organizovani kriminal doneo je dve naredbe o sprovođenju istrage, odnosno sprovođenju i proširenje istrage prema pripadnicima organizovane kriminalne grupe, takozvani "vračarci" i organizovane kriminalne grupe koja blisko sarađuje sa njima zbog sumnje da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, teško ubistvo i i izazivanje opšte opasnosti.

- Saslušani su B. S., U. N. S.M, M.A, N.O, M.T, M.Ć, Đ.T, S.M. i D.G, koji su – osim jednog osumnjičenog, koji je izneo odbranu –
iskoristili svoje zakonsko pravo da se brane ćutanjem - saopšteno je iz tužilaštva.

Prema svim navedenim licima sudiji za prethodni postupak Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu predloženo je određivanje pritvora.

Podsetimo, kako je Kurir pisao, među uhapšenima je i Uroš Nikolić, poznati košarkaški sudija. 

Osumnjičenima se, kako je ranije saopšteno, na teret stavljaju ubistva Vladimira Popovića Popa, Vladimira Kostića Kostura, kao i tri pokušaja ubistva Nenada Alajbegovića Alibega i paljenje lokala u Beogradu.

