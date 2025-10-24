Slušaj vest

Čedomorka iz Novog Sada, M.K. (39), koja se sumnjiči da je 20. oktobra nakon porođaja usmrtila svoje novorođenče ostavivši ga na travnatoj površini nakon porođaja, kako Kurir saznaje, trenutno se nalazi u stabilnom zdravstvenom stanju, ali je i dalje na Klinici za ginekologiju i akušerstvo u Novom Sadu.

- M.K. još nije prebačena u pritvor jer je njeno zdravstveno stanje i dalje pod nadzorom lekara. Iako je oporavak u toku, medicinski tim je procenio da nije spremna za transport i smeštaj u zatvorsku ustanovu - kaže izvor Kurira.

Podsetimo, ovaj potresni slučaj šokirao je javnost kada je 20. oktobra u ranim jutarnjim satima u Novom Sadu na travnatoj površini ispred jedne zgrade na Bulevaru cara Lazara pronađeno telo novorođenčeta. Prolaznici su pozvali policiju nakon što su primetili nešto što im je izgledalo sumnjivo, a ubrzo je otkriveno da je reč o tek rođenoj bebi koja je, nažalost, bila bez znakova života.

Istragom je utvrđeno da je porodilja M.K. prethodne noći sama donela dete na svet, van bolnice, nakon čega ga je, kako se sumnja, ostavila napolju u travi, gde je beba ubrzo preminula. Policija je ubrzo pronašla i privela majku, kod koje su lekari utvrdili da se neposredno pre toga porodila.

Preliminarni rezultati obdukcije pokazali su da je novorođenče rođeno živo, ali s obzirom na to da je ostavljeno na travi, umrlo je zbog hladnoće.

- Pozvala me je komšinica, rekla da se nešto strašno desilo ispred zrgade gde su zatekli telo tek rođene bebe. Kada sam izašao, video sam policiju i hitnu pomoć. Nismo mogli da verujemo šta se dogodilo. Delovalo je sve mirno, niko nije čuo ni plač, ni viku - ispričao je jedan od stanara zgrade za Kurir.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova potvrđeno je da se protiv M.K. vodi istraga zbog teškog ubistva deteta pri porođaju (čedomorstva) i da će po završetku medicinskog zbrinjavanja biti sprovedena kod nadležnog tužioca. Prema nezvaničnim informacijama, tokom uviđaja su prikupljeni biološki tragovi i dokazi koji će biti predmet veštačenja, a očekuje se i psihijatrijsko veštačenje osumnjičene kako bi se utvrdilo njeno mentalno stanje u trenutku zločina.

Izvor ističe da je žena "pod stalnim nadzorom", dakle, za sada, M.K. ostaje u bolnici, a tek po odobrenju lekara i završetku neophodnih procedura, biće sprovedena u pritvorsku jedinicu i izvedena pred tužioca.

Blaži tretman za čedomorke S obzirom na to da se ispostavilo da je reč o čedomorstvu, osumnjičena majka će, zbog psihofizičkog poremećaja, ipak imati blaži tretman i manju kaznu zatvoru. - Čedomorstvo je ubistvo koje majka izvrši za vreme porođaja ili neposredno posle njega. Porođaj može da dovede do promene stanja svesti kod porodilje, a ukoliko se ispostavi da je majka počinila ubistvo u trenutku smanjene uračunljivosti, kazna je manja u odnosu na delo teškog ubistva - kaže izvor Kurira.

Majka misli da ubistvom svoje dete spasava od "zla"

Psiholog Aleksandra Janković je ranije rekla za Kurir da je čedomorstvo "rezultat izmenjenog psihičkog stanja majke".

- U okviru tog sumanutog sistema koji je razvila u svojoj glavi, majka doživljava ubistvo svog deteta kao neku vrstu spasenja za dete od opasnosti za koje pretpostavlja da postoje ili će se pojaviti ili od nekog "zla" ovog sveta - rekla je Jankovićeva.

Prema njenim rečima, žena je u stanju da funkcioniše sasvim normalno, ali to ne znači da nema psihičke poteškoće.