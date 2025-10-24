Slušaj vest

Među uhapšenima u velikoj akicji pripadnika UKP, SBPOK i SAj koji su sprečili likvidaciju i u blizini Požarevca je i jedan policijski inspektor iz tog grada saznaje Kurir! Podsetimo, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić juče je izjavio da je sprečeno ubistvo i da su uhapšene dve osobe za koje se sumnja da su povezane sa kriminalnom grupom koja je uhapšena pre dva dana, odnosno vračarskim klanom.

- Lisice su stavljene inspektoru policije iz Požarevca i bezbednosno interesantnoj osobi koja je imala falsifikovana dokumenta. Operativni rad i dalje je u toku, postoje informacije da je kriminalna grupa koja je pripremala raku za skrivenje tragova žrtve, po ugledu na klan Veljka Belivuka i Marka Miljkovića imala "kuću strave", odnosno štek-kuću - otkriva izvor Kurira i dodaje da je rad na otrkivanju svih dokaza i činjenica i dalje u toku.

U ovoj akciji, koja je sprovedena 19. oktobra na teritoriji Požarevca, u šumskom rejonu između sela Rečica i sela Rama, policija je zatekla članove navedenih kriminalnih grupa kako kopaju raku u koju su, kako se sumnja, planirali da smeste telo žrtve.

- Na licu mesta zatečeno je 24 litra sone kiseline i 50 kilograma kreča, koji bi se koristili za uništavanje tragova kao i tela žrtve - saopštila je policija, navodeći da se identitet osobe koja je trebalo da bude žrtva još utvrđuje.

Miljković i Belivuk Foto: MUP RS, Nemanja Nikolić

Podsetimo, kriminalna grupa Veljka Belivuka i Marka Miljkovića uhapšena je 4. februara 2021. Policija je istog dana počela pretrese na više lokacija, uključujući i vikendice u Tršiću, kuće u Surduku, kao i kuće u Ritopeku. Odmah su uzeti tragovi, ali je tajna prostorija u koju se ulazilo pošto se pomeri polica u garaži u Ritopeku, otkrivena tek nekoliko meseci kasnije.

Prema navodima optužnice kojoj se Belivukovoj grupi sudi za sedam ubistava koja su se dogodila u toj kući, u skrivenoj prostoriji pronađena je industrijska mašina za mlevenje mesa, koju su pripadnici grupe navodno korisitli za uništavanje tela žrtava.

- Pripadnici Belivukovog klana i vračarske kriminalne grupe sarađivali su i dokaz tome su pre svega komunikacije između njih. Imali su različit "modus operandi", odnosno na drugačiji način su se rešavali tela svojih žrtava. Dok se, prema dosadašnjim saznanjima iz istraga, klan Veljka Belivuka trudio da ne ostavlja tragove tako što su uništavali tela žrtava, "vračarcima" je bilo bitno da ubiju žrtvu. Samo u jednom slučaju, ubistva Aleksandra Halabrina, telo su zakopali u raki kod Sopota, a ono je pronađeno dva meseca posle njegovog nestanka - podseća sagovornik Kurira.