Svešteniku Miladinu Spasojeviću (75) iz Kikinde, protonamesniku Hrama svetog oca Nikolaja, lopovi su ukrali automobil iz dvorišta njegove kuće usred dana, a potom mu vratili vozilo uz poruku i 2.000 dinara.

Neobičan slučaj u Kikindi odigrao se u subotu, 11. oktobra, i nasmejao i samog oca Miladina, ali nije bilo tako u početku kada su, za sada, nepoznati lopovi „pozajmili“ automobil koji je bio parkiran u haustoru, takozvanoj pretkući, odmah iza ulaznih vrata njegovog doma.

- Bilo je 15 časova i supruga i ja smo se spremali da je vozim kod stomatologa. Samo što sam otišao po stvari i da se obučem, žena me je pitala kad ćemo krenuti. Odgovorio sam joj da uđe u kola, jer ću ubrzo doći. Pitala me je: „U koja kola? Gde su?“ Mislio sam da se šali. Kada sam se vratio, mog plavog „pežoa 1007“, turbo dizela sa krovnim otvorom, nije bilo. Samo što se nisam onesvestio. Ključ je bio u kolima, dvorišna kapija otvorena, a od kola ni traga, ni glasa - priča otac Miladin.

Kaže da je odmah obavestio kikindsku policiju i naravno, rastužio se, jer vesti o njegovom „ljubimcu“ nije bilo. Dani su prolazili, a sa njima i nada da će ga ikada ponovo videti.

- Prošlo je šest dana od nestanka automobila kada mi je zazvonio telefon. Pozvali su me iz zrenjaninske policije i rekli da moj automobil već danima stoji parkiran ispred njihove Policijske uprave.

- Odmah sam otišao po kola i imao šta da vidim. Na sedištu su bili ključevi, poruka i 2.000 dinara. U poruci je pisalo: "Oče Miladine, znamo da se nećete ljutiti. Hvala!“. Ko god da je bio, malo se poslužio kolima i još mi i platio - kaže kroz smeh sveštenik, pomalo u neverici.

Sada mu je, dodaje, sve to simpatično, ali mu je na samom početku stres obrisao sadašnji osmeh sa lica.

Bila je to pouka za njega, ali i za druge, da se nikada ne ostavlja ključ u automobilu. Ocu Miladinu pomogao je Bog, ali je lekciju naučio - moramo i sami da se čuvamo.