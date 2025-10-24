Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije i PU Leskovac, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, u nastavku akcije na suzbijanju korupcije u Republici Srbiji, uhapsili su tri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo pronevera u obavljanju privredne delatnosti.

Uhapšeni su zaposleni u IGM "Mladost" DOO iz Leskovca - S. V. (51) radnik na kontroli utovara i D. V. (45) viljuškarista, uz pomoć fizičkog lica P. S. (45) vozača kamiona, izvršili navedeno krivično delo.

- Sumnja se da su u septembru ove godine, S. V. i D. V., prema prethodnom dogovoru sa P. S. u nameri da sebi i njemu pribave korist, bez naloga za utovar, robu (crep), koja im je poverena u IGM „Mladost“, utovarili u njegov kamion, pored robe koja je ugovorena i plaćena - piše u saopštenju, ispod čega dalje navode:

- Takođe, policija je u oktobru zaustavila kamion u vlasništvu P. S. i u njemu zatekla robu (crep), bez prateće dokumentacije, koju su, kako se sumnja, bez naloga, u vozilo utovarili S. V. i D. V.

Na opisani način, P. S. je pribavljena protivpravna imovinska korist, a na štetu IGM „Mladost“ iz Leskovca.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni u nadležno tužilaštvo.