"DOK SMO GASILI POŽAR IZGUBILI SMO PRIJATELJA, SRCE MU JE STALO" Usred intervencije kod Odžaka preminuo doborovoljni vatrogasac! (foto)
Jožef Bodo poznatiji kao Jole iz okoline Kule i član Dobrovoljnog vatrogasnog društva malog vojvođanskog sela Ruski Krstur, preminuo je juče usred intervencije kada je sa ekipom krenuo u borbu sa vatrom koja je zahvatila malo mirno mesto Lalić opštine Odžaci.
Tužnu vest za Kurir potvrdili su njegovi prijatelji i članovi društva, a kako kažu, njegovo ime, hrabrost i posvećenost ostavili su neizbrisiv trag u životima svih koji su ga poznavali.
- Veliki požar izbio je u mestu Lalić, Jole je sa ekipom krenuo pravo tamo, kada mu se odjednom slošilo, pao je i umro na mestu, srce mu je stalo dok je radio ono što je najviše voleo - rekao je Joletov prijatelj za Kurir i dodao:
- Na terenu je bilo više ekipa, intervencija je trajala više od dva sata s obzirom na ogromne površine koje je vatra gutala. I dok se gasio požar na jednoj strani, na drugoj smo izgubili prijatelja...
Kako ističe, Joleta su u okolini svi voleli i poštovali, a za celu zajednicu, bio je više od vatrogasca.
- Jožef je bio više od vatrogasca, bio je stub zajednice, prijatelj koji je uvek bio spreman da pomogne, ne pitajući za nagradu ili priznanje. O njegovoj požrtvovanosti posebno svedoči poslednja intervencija kada je selo Lalić bilo u opasnosti. Prvi je ulazio u kamion i kretao, ali ovaj put, sudbina je bila neumoljiva i akciju nije uspeo da završi. Umesto njega, zadatak su dovršile njegove kolege, zajedno sa profesionalnim vatrogascima i službom hitne pomoći. Nažalost, Jožef je izgubio bitku - kaže naš sagovornik.
Vatrogastvo voleo više od svega
Članovi društva u kom je bio i svi koji su ga poznavali sada se opraštaju od čoveka koji je mnogo učinio za okolinu.
- Bio je hrabar, požrtvovan i uvek spreman da pomogne drugima, makar i po cenu sopstvenog života. Njegova hrabrost i humanost ostaće zauvek u našim srcima. Počivaj u miru naš brate u plamenu - reči su članova Dobrovoljno-vatrogfascnog društva Ruski Kostur, čiji je i član bio Jožef.
Komšije ga pamte kao čoveka vedrog duha, uvek spremnog da pomogne. Njegova porodica, prijatelji, kolege vatrogasci i svi koji su imali sreću da ga poznaju sada tuguju.
- Bio je naš heroj, uvek prvi kada je trebalo, uvek hrabar, uvek spreman da rizikuje svoj život za tuđi. Nije se bojao vatre, niti izazova. A sada smo, nažalost, izgubili njega, velikog humanitarca, čoveka koji je vatrogastvo voleo više od svega - ispričao nam je jedan meštanin.
I druga vatrogasna društva oprostila su se od njega.
- Veliki čovek, pre svega je bio veliki humanitarac, pokušao je da pomogne mnogim društvima kao što je pomogao i nama, shodno svojim mogućnostima. Pre neki dan je ispunio obećanje i uspeo da sakupi novac za kontejner za jedan stariji bračni par. Dao je i svojih para što mnogi ne znaju i ne moraju znati, niti je on patio od toga da se to zna. Jednostavno je bio tako. Otišao je u svom stilu za ono što je voleo i u ono što je verovao. Hvala ti - napisali su vatrogasci Karavukova.