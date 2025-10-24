Slušaj vest

Jožef Bodo poznatiji kao Jole iz okoline Kule i član Dobrovoljnog vatrogasnog društva malog vojvođanskog sela Ruski Krstur, preminuo je juče usred intervencije kada je sa ekipom krenuo u borbu sa vatrom koja je zahvatila malo mirno mesto Lalić opštine Odžaci.

Tužnu vest za Kurir potvrdili su njegovi prijatelji i članovi društva, a kako kažu, njegovo ime, hrabrost i posvećenost ostavili su neizbrisiv trag u životima svih koji su ga poznavali.

Jožef Bodo Foto: Društvene Mreže

- Veliki požar izbio je u mestu Lalić, Jole je sa ekipom krenuo pravo tamo, kada mu se odjednom slošilo, pao je i umro na mestu, srce mu je stalo dok je radio ono što je najviše voleo - rekao je Joletov prijatelj za Kurir i dodao:

- Na terenu je bilo više ekipa, intervencija je trajala više od dva sata s obzirom na ogromne površine koje je vatra gutala. I dok se gasio požar na jednoj strani, na drugoj smo izgubili prijatelja...

Kako ističe, Joleta su u okolini svi voleli i poštovali, a za celu zajednicu, bio je više od vatrogasca.

- Jožef je bio više od vatrogasca, bio je stub zajednice, prijatelj koji je uvek bio spreman da pomogne, ne pitajući za nagradu ili priznanje. O njegovoj požrtvovanosti posebno svedoči poslednja intervencija kada je selo Lalić bilo u opasnosti. Prvi je ulazio u kamion i kretao, ali ovaj put, sudbina je bila neumoljiva i akciju nije uspeo da završi. Umesto njega, zadatak su dovršile njegove kolege, zajedno sa profesionalnim vatrogascima i službom hitne pomoći. Nažalost, Jožef je izgubio bitku - kaže naš sagovornik.

Vatrogastvo voleo više od svega

Članovi društva u kom je bio i svi koji su ga poznavali sada se opraštaju od čoveka koji je mnogo učinio za okolinu.

- Bio je hrabar, požrtvovan i uvek spreman da pomogne drugima, makar i po cenu sopstvenog života. Njegova hrabrost i humanost ostaće zauvek u našim srcima. Počivaj u miru naš brate u plamenu - reči su članova Dobrovoljno-vatrogfascnog društva Ruski Kostur, čiji je i član bio Jožef.

Komšije ga pamte kao čoveka vedrog duha, uvek spremnog da pomogne. Njegova porodica, prijatelji, kolege vatrogasci i svi koji su imali sreću da ga poznaju sada tuguju.

- Bio je naš heroj, uvek prvi kada je trebalo, uvek hrabar, uvek spreman da rizikuje svoj život za tuđi. Nije se bojao vatre, niti izazova. A sada smo, nažalost, izgubili njega, velikog humanitarca, čoveka koji je vatrogastvo voleo više od svega - ispričao nam je jedan meštanin.

I druga vatrogasna društva oprostila su se od njega.