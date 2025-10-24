Hronika
MALOLETNIK NOŽEM IZBO VRŠNJAKA NA VOŽDOVCU: Tinejdžer prevezen u Urgentni
Pripadnici beogradske policije uhapsili su u sredu maloletnog P.V. (16) zbog sumnje da je 10. oktobra na Voždovcu nožem povredio vršnjaka V.B. (16).
Incident se dogodio na ulici, u Ulici Braće Jerković. Osumnjičeni P.V. je, kako se saznaje, žrtvi zadao više ubodnih rana u predelu butina.
Povređeni V.B. je hitno prevezen u Urgentni centar gde su mu, nakon pregleda i saniranja rana, konstatovane lake telesne povrede.
Protiv uhapšenog maloletnika P.V. podneta je prijava za krivično delo Lake telesne povrede.
Slučaj vodi Više javno tužilaštvo za maloletnike, koje će sprovesti dalju istragu i utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ovog napada hladnim oružjem među maloletnicima.
