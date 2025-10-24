Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Nikole Ž. (30) zbog sumnje da je 31. maja ove godine u naselju Begaljica, GO Grocka, ispred ugostiteljskog objekta, čiji je suvlasnik zajedno sa oštećenim M.S, pokušao da liši života M.S.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Tužilaštvo je predložilo sudu da Nikoli Ž. produži pritvor da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo.

- Postoji opravdana sumnja da je Nikola Ž. 31. maja oko 17:30 časova u naselju Begaljica, ispred pomenutog ugostiteljskog objekta došao svojim vozilom marke “Mercedes-Benc A 180 CDI”, pa se najpre kratko verbalno i fizički sukobio sa oštećenim, koga je potom pokušao da liši života, ispalivši u njega i njegovih donjih ekstremiteta pet projektila iz vatrenog oružja – pištolja sistema “Bereta M-70”, koji je neovlašćeno nosio bez dozvole nadležnog organa - navodi se u saopštenju tužilaštva.