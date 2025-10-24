Slušaj vest

Uroša Nikolića, poznatog sudija u svetu srpske, ali i evropske košarke, koji je često delio pravdu na važnim mečevima Evrolige i ABA lige, Javno tužilaštvo za organizovani kriminal tereti da je kao pripadnik takozvanog "vračarskog klana" na čijem su čelu bili Nikola Vušović zvani Džoni sa Vračara i Uroš Piperski, direktno učestvovao u pripremi likvidacije nekadašnjeg vođe navijača Partizana Nenada Alajbegovića Alibega!

Kako se navodi u naredbi o sprovođenju istrage, Nikoliću se na teret stavlja da je pripadnik kriminalne grupe Džonija sa Vračara postao 2018. kao i da je bio u direktnom kontaktu sa oranizatorima kriminalne grupe, prenosio njihove naloge izvršiocima zločina, učestvovao u planiranju ali i plaćanju izvršiocima!

Marko Đorđević Markeđani uhapšen Dubaiju Foto: Društvene Mreže

- Marko Đorđević, zvani Markeđani, bivši dečko pevačice Edite Aradinović, koji je uhapšen u Dubaiju, Aleksandar Ostojić kom su lisice stavljene u Španiji, Uroš Nikolić i Vuk Španjević sumnjiče se da su bili zaduženi za organizovanje i planiranje najtežih zločina, ubistva, izazivanje opšte opasnosti, promet oružjem kao i za pronalaženje izvršilaca ovih krivičnih dela , zatim za njihovo finansiranje i skrivanje tragova posle zločina - otkriva izvor Kurira i dodaje da je Nikolić, kako se sumnja, od 21. do 25. januara 2020. bio diretkno uključen u organizaciju ubistva Alibega.

- Prema sumnjama tužilaštva Piperski i Nikolić zajedno su angažovali Strahinju Miljkovića da izvrši ubistvo i obećali mu novac za to. Nikolića je Miljković direktno obaveštavao da je obišao adresu mete, nacrtao planiranu rutu bekstva i našao pogodno mesto gde da puca u Alajbegovića, ali i svim koracima koje preduzima - navodi sagovornik i podseća da se pokušaj ubistva Alajbegovića na Novom Beogradu dogodio 25. januara 2020. oko 19 sati, u Ulici narodnih heroja.

U stanu nađeno 250.000 evra i zlatne poluge O hapšenju Uroša Nikolića govorio je i ministar policije Ivica Dačić. - Zanimljivo, uhapšen je ovde u Beogradu sa inicijalima U.N., košarkaški sudija Evrolige, kojem je u pretresu stana nađena velika količina novca, 250.000 evra, zlatne poluge, satovi… Sumnja se da je on finansijska potpora delovanju ovog klana - rekao je Ivica Dačić u jutarnjem Dnevniku na RTS-u.

Alibeg bio meta Foto: Damir Dervišagić, Privatna Arhiva

Alajbegović je tada, podsetimo, bio u društvu Aleksandra Halabrina, kog su dva meseca kasnije pripadnici Vušovićevog "vračarskog klana" kojima se već sudi ubili.

- Strahinja Miljković je, kako se sumnja, u trenutku kada su Alajbegović i Halabrin išli ka "audiju" prišao i s leđa i ispalio sedam hitaca u Alajbegovića, naneo mu teške povrede zbog kojih su se lekari nekoliko meseci borili za njegov život. Dok je bio u bolnici, vračarci su namamili njegovog prijatelja Halabrina i ubili ga - podseća sagovornik Kurira.

Kako navodi, posle prvog pokušaja ubistva, sve do 27. januara 2020. Nikolić je aktivno učestvovao u tome da Miljković, koji je kako se sumnja bio angažovan za likvidaciju neopaženo čamcem pobegne iz Srbije.

Uroš Nikolić Foto: KSS

Inače, interesantno je da je sudija Nikolić u januaru bio angažovan kao arbitar u Evroligi.

- Početkom januara 2020,tačnije 2. januara u Litvaniji je sudio meč Žalgiris - Makabi, a potom je 30. januara 2020, samo nekoliko dana posle planiranja likvidacije vođe navijača u Beogradu, sudio meč Makabi - Real Madrid u Izraelu - otkriva izvor Kurira.

Podsetimo, osim nekoliko planiranja likvidacija Alajbegovića, koji je preživeo napade "vračaraca", kriminalnoj grupi na teret se stavlja i ubistvo Vladimira Popovića Popa 1. decembra 2018.

Kako je Kurir pisao, 10 pripadnika kriminalne grupe uhapšeno je u Srbiji, Markeđani u Dubaiju, još dvojica u Španiji, dok se nekoliko osumnjičenih već nalazi u pritvorima u Srbiji i inostranstvu a nekoliko je u bekstvu.

