Telo nepoznatog muškarca pronađeno je pored puta danas oko 11 časova u naselju Vinča u Beogradu. Nesrećni muškarac zatečen je navodno sa isečenim vratom, odnosno u tom delu tela primećene su vidljive povrede.

Telo je po nalogu tužilaštva poslato na obdukciju na Institut za sudsku medicinu kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, kao i da li je reč o ubistvu ili o nesrećnom slučaju.

Identitet preminulog za sada nije utvrđen, a na lice mesta odmah je došla policija i forenzičke ekipe koje obavljaju uviđaj.

U toku je prikupljanje dokaza, a policija ispituje sve okolne prilaze, kao i kamere za video nadzor u pokušaju da se dođe do eventualnih tragova koji bi mogli rasvetliti okolnosti pod kojima je nesrećni muškarac stradao.

O događaju je obavešteno nadležno tužilaštvo, a istraga je u toku koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja, kao i identitet preminulog.

(Informer)

