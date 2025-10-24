Uhapšeni S. M. (43), S. T. (28), D. P. (53), S. N. (27) i M. M. (27), se sumnjiče da su, u periodu od maja do septembra 2025. godine, prilikom kontrole i regulisanja saobraćaja, nakon uočavanja vozila u izvršenju saobraćajnih prekršaja, od vozača tih vozila zahtevali i primali poklon u novcu, da u okviru svojih službenih ovlašćenja ne bi izvršili službenu radnju koju su bili dužni da izvrše, odnosno da vozače ne sankcionišu za utvrđene saobraćajne prekršaje, saopšteno je iz MUP.