Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu uhapsili su pet saobraćajnih policajaca PS Raška, PU Kraljevo zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili više krivičnih dela primanje mita.

Uhapšeni S. M. (43), S. T. (28), D. P. (53), S. N. (27) i M. M. (27), se sumnjiče da su, u periodu od maja do septembra 2025. godine, prilikom kontrole i regulisanja saobraćaja, nakon uočavanja vozila u izvršenju saobraćajnih prekršaja, od vozača tih vozila zahtevali i primali poklon u novcu, da u okviru svojih službenih ovlašćenja ne bi izvršili službenu radnju koju su bili dužni da izvrše, odnosno da vozače ne sankcionišu za utvrđene saobraćajne prekršaje, saopšteno je iz MUP.

Takođe, po nalogu tužioca, u saradnji sa policijskim službenicima PU Kraljevo, Novi Pazar i Valjevo, uhapšeno je sedam lica - M. G. (58), A. P. (61), I. S. (52), R. K. (46), S. M. (43), D. G.(44) i S. S. (43), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo davanje mita.

Osumnjičenim policijskim službenicima određeno je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sprovedeni u nadležno tužilaštvo.

Ne propustiteHronikaSAOBRAĆAJCI U ČAČKU ZAUSTAVILI KAMIONDŽIJU, PA MU TRAŽILI EVRIĆE: Čovek im dao mito, a onda okrenuo policiju - USLEDILA AKCIJA HAPŠENJA!
IMG-20241122-WA0009.jpg
HronikaUHAPŠENO 6 SAOBRAĆAJACA ZBOG PRIMANJA MITA: Unutrašnja kontrola ih uhvatila na delu dok su uzimali pare da ne pišu kazne!
tan2019814-134748762-2.jpg
HronikaPETORICI SAOBRAĆAJACA IZ LAZAREVCA ODREĐEN PRITVOR 30 DANA: Primali mito da ne bi pisali kazne
profimedia0355955949.jpg
HronikaAKCIJA UNUTRAŠNJE KONTROLE: 11 saobraćajaca uhapšeno zbog mita
policija-policijski-auto-foto-stefan-jokic.jpg