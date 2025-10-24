POHAPŠENI POLICAJCI ŠIROM SRBIJE: Velika akcija Unutrašnje kontrole u nekoliko gradova!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu uhapsili su pet saobraćajnih policajaca PS Raška, PU Kraljevo zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili više krivičnih dela primanje mita.
Uhapšeni S. M. (43), S. T. (28), D. P. (53), S. N. (27) i M. M. (27), se sumnjiče da su, u periodu od maja do septembra 2025. godine, prilikom kontrole i regulisanja saobraćaja, nakon uočavanja vozila u izvršenju saobraćajnih prekršaja, od vozača tih vozila zahtevali i primali poklon u novcu, da u okviru svojih službenih ovlašćenja ne bi izvršili službenu radnju koju su bili dužni da izvrše, odnosno da vozače ne sankcionišu za utvrđene saobraćajne prekršaje, saopšteno je iz MUP.
Takođe, po nalogu tužioca, u saradnji sa policijskim službenicima PU Kraljevo, Novi Pazar i Valjevo, uhapšeno je sedam lica - M. G. (58), A. P. (61), I. S. (52), R. K. (46), S. M. (43), D. G.(44) i S. S. (43), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo davanje mita.
Osumnjičenim policijskim službenicima određeno je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sprovedeni u nadležno tužilaštvo.