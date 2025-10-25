Slušaj vest

Marko Drakula, sin frontmena grupe "Direktori" koji je označen kao jedan od direktnih izvršilaca ubistva Vladimira Popovića Popa, navodno je prijatelju kod kog je pobegao da se sakrije posle likvidacije koja se dogodila 1. decembra 2018. u centru Beograda rekao "malo smo se porokali s dušmanima na Čuburi"!

Kako Kurir nezvanično saznaje, tužilaštvo sumnja da je likvidaciju vlansika kazina Havana Vladimira Popovića Popa, koji je navodno bio blizak sa pripadnicima škaljarskog klana, naručio vođa vračarskog klana Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara. Za to je, kako se navodi, angažovao Drakulu i Aleksu Petrovića, koji je prema nezvaničnim informacijama u zatvoru u Austriji.

Mako Drakula zapalio porše Vukićeviću Foto: Damir Dervišagić/privatna arhiva

Drakuli se, kako je Kurir pisao, već mu se sudi kao pripadniku Vušovićeve grupe za pokušaj ubistva Lazara Vukićevića.

- Kobne večeri, 1. decembra 2018. oko 22 sati Drakula i Petrović uleteli su u kafić u kom je u tom momentu osim Popovića i njegovog prijatelja Miloša Nilovića Runje, kog su takođe vračarci dve godine kasnije pokušali da ubiju, bilo je još gostiju. Širom su otvorili vrata Drakula je odmah iz crvene kese koju je nosio izvadio "hekler", a Petorović pištolj i obojica su zapucala na Popovića koji je sedeo za šankom i ispalili u njega šest projektila - otkriva izvor Kurira šta je otkriveno tokom istrage.

Kako se navodi, Popović je iako teško ranjen potrčao za njima, sustigao Petrovića i oborio ga na zemlju a potom krenuo i za Drakulom, ali je on ispalio još devet hitaca u njega i ubio ga.

Drakula i Petrović su potom pobegli kod prijatelja koji živi u blizini, a kako bi prikrili tragove i istragu skrenuli u drugom pravcu, navodno su angažovali drugog prijatelja Borisa Sabovljevića da u Zvezdarskoj šumi zapali "golf" koji uopšte nije korišćen u tom krivičnom delu.

Inače, u velikoj akciji koju su sproveli pripadnici policije i BIA u saradnji sa Evodžastom i Evropolom,kako je Kurir pisao, uhapšeno je 10 osoba u Srbiji, među kojima je i Sabovljević. Trojica osumnjičenih, od kojih je jedan Marko Đorđević, zvani Markeđani, bivši dečko pevačice Edite Aradinović, uhapšen je u inostranstvu.

- Takođe im se na teret stavlja i pokušaj ubistva nekadašnjeg vođe navijača Nenada Alajbegovića Alibega, kao i paljenje nekoliko lokala u Beogradu i okolini. Deo osumnjičenih je već u pritvoru jer im se sudi kao pripadnicima "vračarskog klana", deo njih je u pritvorima ili zatvorima u Nemačkoj, Austriji, Portugalu dok je nekoliko njih i dalje u bekstvu - podseća izvor Kurira.