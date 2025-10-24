Slušaj vest

Policija u Barajevu uhapsila je muškarca koji se sumnjiči da je u četvrtak uveče, nakon rasprave ispred jedne prodavnice, pucao u kuću M. S., a najmanje jedan hitac završio je u zidu porodičnog doma.

Incident se, podsetimo, dogodio u večernjim časovima, kada je između dvojice muškaraca izbila verbalna rasprava ispred prodavnice u Barajevu!

Kako se saznaje, njih dvojica su se raspravljali, a po završetku svađe jedan od njih se udaljio i otišao kući. Međutim, drugi je takođe otišao kući, ali po oružje. Vratio se, naoružan pištoljem i došao ispred kuće muškarca M. S., s kojim se posvađao. Tada je počeo da puca u pravcu objekta.

Na kući su ostale vidljive rupe od metaka, ali, prema dosadašnjim podacima, srećom niko nije povređen. Napadač je nakon pucnjave pobegao u nepoznatom pravcu.

Policija je odmah izašla na lice mesta, obezbedila prostor i blokirala izlaze iz Barajeva.

Prema nezvaničnim informacijama, prilikom hapšenja kod njega je pronađeno i oružje za koje se sumnja da je korišćeno u pucnjavi. Istraga je u toku.

