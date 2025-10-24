Slušaj vest

Nišlijka koja je pokušala da proda bicikl putem interneta doživela je neprijatno iskustvo kada je gotovo postala žrtva online prevare. Sve je počelo kada joj se javio „kupac“ i poslao link na kome je trebalo da unese podatke sa platne kartice.

- Želela sam da putem jednog sajta prodam bicikl koj imi nije bio potreban. Postavila sam oglas, bilo je dosta upita a jedan čovek me je i kontaktirao. Razgovarali smo putem telefona, bio je ljubazan i pokazivao je interesovanje za bicikl koji sam objavila. Rekao je da je cena odgovarajuća i da bi želeo da kupi taj bicikl. Zatražio je podatke kako bi mogoa da uplati novac na moj račun. Poslao mi je link putem mejla gde je bilo potrebno uneti podatke sa platne kartice. Unela sam podatke kako bi on uplatio sredstva. Pri popunjavanju obrasca neka polja su mi bila sumnjiva. Stiglo mi je upozorenje od banke da nešto nije u redu, ali su oni reagovali brzo. Videli su da je pokušana prevara i blokirali su mi sve kartice. Nije došlo do same prevare - kaže žrtva.

Na ovu temu za Kurir govorio je IT stručnjak, Jovan Tošić:

- Dosta klijenata nam se javlja sa problemima krađe novca na internetu. Mnogi naši preduzetnici nisu dovoljno edukovani pa im nekada stigne navodna faktura o prilivu, kliknu na to i zaraze računar i podatke. Desi se da im skinu novac sa računa, ima dosta prevara.

- Što se tiče Temu-a, dešavalo se da ljudi naruče nešto a prijave se preko Fejsbuk naloga na Temu, a onda se pojave nepoznati ljudi koji skidjau novac sa računa. Ima različitih transakcija. Na "Kupujem prodajem" se javljaju ljudi porukama, šalju linkove ili govore da je stigao neki paket, a ljudi žele da vide ko je poslao paket, kliknu na to i zaraze telefon, otkriju lokaciju i podatke koje imaju na samom Wi-Fi.

On ističe da nije bezazleno ni povezivanje na Wi-Fi mreže kafića, jer ukoliko je neko takođe povezan na taj Wi-Fi može vam lako proslediti virus. Najčešće se prevare ispoljavaju putem linkova u porukama na društvenim mrežama, mejlovi sa sumnjivih adresa i pozivi sa nepoznatih brojeva telefona.

- Jedna od prevara je zvanje sa različitih brojeva telefona, treba izbegavati javljanje na takve pozive, posebno ako je u pitanju strana država. Sada je aktuelna i prevara gde vam se navodno javlja Meta. Ona vam se nikada ne obraća u poruci, već putem mejla, ali i tu treba biti oprezan. To su samo neke vrste prevara, a postoji mali milion njih. U Italiji je skener na koji se prislanjaju kartice napravio problem, jer mogu da skeniraju tim uređajem kartice bez vaše dozvole - kaže Tošić.

Tošić savetuje da se za internet kupovinu koriste posebne kartice i mejl adrese koje imaju samo tu namenu.

- Ne treba koristiti druge kartice, jer ako koristite kreditnu karticu dajete na raspolaganje prevarantima neograničen novac. Uzmite odvojenu karticu i prebacite na nju onoliko novca koliko je potrebno za kupovinu - kaže Tosić.

On dodaje da ljudi pri registraciji na Temu ne popune podatke već nalog sinhronizuju sa Fejsbukom ili mejlom, što dosta olakšava posao hakera i prevaranata.

- Ljudi misle da ukoliko im nešto date besplatno, to je zaista besplatno. Svi ti podaci se skladište i prodaju za marketinške svrhe - kaže Tosić.

