Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Barajevo, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su M. T. (75), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i ugrožavanje sigurnosti.

Sumnja se da je on sinoć, oko 19.00 časova, u Barajevu, nakon verbalne rasprave sa četrdesetčetvorogodišnjim muškarcem, iz vatrenog oružja pucao u pravcu njegove kuće, nakon čega je pobegao.

Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi, pronašla pištolj kao i 117 komada municije različitog kalibra.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Takođe, protiv M. T. će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Mladenovcu, biti podneta i krivična prijava u redovnom postupku, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo krađa, pošto su prilikom pretresa, pronađeni i predmeti za koje se sumnja da potiču iz ovog krivičnog dela.

Kurir.rs

