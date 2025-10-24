Slušaj vest

- Dobro sam, nije mi ništa. Ne pitaj me dalje, kad se duže zamislim, srce mi zadrhti, tad me snađe propadanje. Može mi suza poteći, a onda ću sve reći, baš sve ću ti reći - bolne su reči oca studentkinje Ivane Krivokapić (26) koja je brutalno ubijena u stanu na Zvezdari 24. decembra 2022. godine. Ivanin ubica Jetmir Gočaj ni posle skoro tri godine nije pronađen i uhapšen.

Slobodan, otac Ivane Krivokapić, svakog meseca na društvenim mrežama deli uspomene i čuva dragocena sećanja posvećena voljenoj ćerki.

Foto: Printskrin/Facebook

- Dobro sam, nije mi ništa. Ne pitaj me dalje, kad se duže zamislim, srce mi zadrhti, tad me snađe propadanje. Može mi suza poteći, a onda ću sve reći, baš sve ću ti reći. Mogu priznati da nikako nisam dobro, da je od dobrog jako daleko, jer boli me neko... Teško se budim, a još teže prestajem da sanjam, golubice moja... Vole te mama Fiki i tata - napisao je neutešni otac.

Podsetimo, Ivanino telo pronašla su njena braća 24. decembra 2022 godine. Kako im se nije javljala na telefon, razvalili su vrata stana i zatekli je mrtvu na krevetu otkopčanih pantalona i podignute bluze.

Ivana je navodno imala modrice po vratu i povrede usne, oka, ali i ruku, što ukazuje na to da se borila sa ubicom.

Sa vrata su joj pokidana dva lančića, koja su ostavljena na komodi, a pored je pronađen mobilni telefon sa maskom kao i kožni rokovnik.

Foto: Drustvene Mreže

Zadavio je, pa zaključao u stan

Kako je utvrđeno, Ivanu je ubica udavio golim rukama, a zatim zaključao stan i poneo ključ sa sobom.

Ipak, u tom trenutku nije bilo zvanično potvrđeno da je reč o ubistvu, već se radilo o sumnjivoj smrti.

Glumio ožalošćenog

Dok su se čekali rezultati obdukcije, Ivanin ubica Jetmir Gočaj, na društvenim mrežama objavljivao je fotografije sa ubijenom studentkinjom uz srceparajuće poruke opraštanja, kako bi sebi obezbedio alibi.

Obdukcijom je utvrđeno da je Ivana ubijena.

Više javno tužilaštvo saopštilo je da je ubica Ivane Krivokapić Jetmir Gočaj iz Crne Gore.

Za njim je raspisana međunarodna poternica, ali on ni nakon skoro godinu dana nije pronađen i uhapšen.