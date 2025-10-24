Slušaj vest

Muškarac G. I. (61), čiji nestanak je prijavljen u utorak 21. oktobra, pronađen je oko 11 časova bez znakova života pored puta u beogradskom naselju Vinča.

Kako se saznaje, sumnja se da je čovek izvršio samoubistvo vatrenim oružjem, pored njegovog tela pronađen je pištolj, a na telu su mu bile vidljive povrede.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu telo G. I. poslato je na obdukciju u Institut za sudsku medicinu kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, kao i kada je smrt nastupila.

Na lice mesta odmah je došla policija i forenzičke ekipe koje su obavile uviđaj.

O događaju je obavešteno Više javno tužilaštvo u Beogradu, a istraga je u toku koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja.

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja