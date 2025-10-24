Slušaj vest

Teška saobraćajka dogodila se večeras na obilaznici u Novom Sadu kod Aptiva na kružnom toku kada se prevrnuo automobil.

Kako je objavila Instagram stranica "192_rs" automobil je završio na krovu van bankine.

Nije tačno poznato kada se dogodila nezgoda, a takođe nije poznato da li ima povređenih.

Kako su saopštili iz "192_rs" vozač je navodno imao 1,2 promila alkohola u krvi.

