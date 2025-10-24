Slušaj vest

Viši sud u Beogradu odredio je pritvor za deset osumnjičenih da su kao pripadnici grupe Vračarci i grupe bliske njima, izvršili dva teška ubistva i tri pokušaja teškog ubistva.

Pritvor je svima određen zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticali na svedoke i da ne bi ponovili krivično delo, dok je B.S. i S.M. pritvor određen i zbog uznemirenja javnosti, saopšteno je iz tog suda.

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal je prethodno saopštilo da su se svi, osim jednog koji je izneo odbranu, branili ćutanjem.

U Beogradu su uhapšeni B.S, U.N, S.M, M.A, N.O, M.T. i M.Ć, u Šapcu Đ.T, S.M. i D.G, dok su u inostranstvu uhapšeni M.Đ, A.O. i V.M, od kojih dvojica u Španiji.

Oni se terete za krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, teško ubistvo i izazivanje opšte opasnosti.

Sumnja se da su pripadnici organizovane kriminalne grupe tzv. vračarci, čiji se organizatori Nikola Vušović nalazi u zatvoru u Nemačkoj i Uroš Piperski u zatvoru u Portugaliji, i protiv kojih se vodi krivični postupak pred sudom u Beogradu, zbog sumnje da su 1. decembra 2018. godine izvšili krivično delo teško ubistvo na štetu V.P.

Pored toga, sumnja se da su tokom 2020. godine izvršili tri pokušaja teškog ubistva oštećenog N.A, kao i u tri slučaja tokom 2020. i 2021. godine krivično delo izazivanje opšte opasnosti, dok su pripadnici povezane organizovane kriminalne grupe 18. juna 2020. godine izvršili krivično delo teško ubistvo na štetu K.V, koji je usled zadobijenih povreda preminuo 12. jula 2020. godine.