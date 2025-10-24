Na kružnom toku kod Aptiva u Novom Sadu došlo je do prevrtanja automobila, vozač je imao skoro 1,2 promila alkohola u krvi. Uviđaj je u toku.
STRAVIČAN PRIZOR NA OBILAZNICI KOD NOVOG SADA! Došlo do saobraćajne nesreće, vozač imao skoro 1,2 promila - automobil prevrnut (VIDEO)
NOVI SAD – Na obilaznici u Novom Sadu, kod kružnog toka u blizini kompanije Aptiv, danas je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj se automobil prevrnuo.
Kako prenosi 192.rs, vozač je imao skoro 1,2 promila alkohola u krvi.
Policija je odmah izašla na lice mesta i preduzela sve potrebne mere.
Trenutno nije poznato da li u nesreći ima povređenih.
Uviđaj je u toku.
