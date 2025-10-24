Slušaj vest

NOVI SAD – Na obilaznici u Novom Sadu, kod kružnog toka u blizini kompanije Aptiv, danas je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj se automobil prevrnuo.

Kako prenosi 192.rs, vozač je imao skoro 1,2 promila alkohola u krvi.

Policija je odmah izašla na lice mesta i preduzela sve potrebne mere.

Trenutno nije poznato da li u nesreći ima povređenih.

Uviđaj je u toku.

Kurir.rs

