Hronika
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA MOSTU NA ADI! Ima teško povređenih - saobraćaj obustavljen PRVI SNIMAK SA MESTA UDESA
Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras na Mostu na Adi.
Prema prvim informacijama, u udesu je učestvovalo više vozila.
Kako se navodi u objavi na Instagram stranici 192, ima teško povređenih.
Na snimku sa mesta nesreće vidi se da potpuno smrskan automobil.
Saobraćaj je u potpunosti obustavljen u smeru ka Novom Beogradu.
Uzrok udesa zasad nije poznat.
