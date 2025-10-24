Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras na Mostu na Adi.

Prema prvim informacijama, u udesu je učestvovalo više vozila.

Kako se navodi u objavi na Instagram stranici 192, ima teško povređenih.

Na snimku sa mesta nesreće vidi se da potpuno smrskan automobil.

Saobraćaj je u potpunosti obustavljen u smeru ka Novom Beogradu.

Uzrok udesa zasad nije poznat.

