Bečka policija saopštila da je sprovela veliku akciju protiv organizovane preprodaje narkotika i tom prilikom uhapsila državljanku Srbije (44), koja je sa još dva sunarodnika iz stana prodavala drogu.

Kako prenose mediji, policijaci Jedinice za kontrolu uličnog kriminala (EGS) uhapsili su jednu ženu (44) i dva muškarca iz Srbije (33, 34) kod kojih je u stanju pronađeno više kilograma narkotika.

Portparolka policije Julija Šik potvrdila je da je u stanu pronađeno 2,453 kg heroina i skoro kilogram kokaina, zajedno sa sredstvima za usitnjavanje.

EGS je takođe preko ovo troje uhapšenih došao do još jednog dilera iz Srbije, 28-godišnjaka za kojeg se zna da je i ranije preprodavao drogu.

U njegovom stanu pronađeno je približno 150 grama heroina, zajedno sa malim količinama kokaina i marihuane, kao i materijal za pakovanje ilegalnih droga. Tokom ove opsežne akcije EGS-a, saslušan je 42-godišnji Austrijanac koji je navodno bio redovna mušterija dilera iz Srbije.

Svi uhapšeni su pritvoreni i njihov slučaj je predate javnom tužilaštvu.