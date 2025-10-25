Pripadnici MUP, u saradnji sa VJT u Beogradu, uhapsili su D. J. (53) zbog sumnje da je neovlašćeno proizvodio i prodavao opojne droge.
Ogromna količina
VELIKA ZAPLENA DROGE U BEOGRADU! Policija zaustavila pikap, kada su ga otvorili MOMENTALNO uhapsili vozača - Pogledajte šta su zaplenili (FOTO)
Policija je pretresom vozila marke „fijat doblo“, kojim je osumnjičeni upravljao, pronašla oko 35 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.
Foto: MUP Srbije
D. J. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
