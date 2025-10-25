Slušaj vest

Policija je pretresom vozila marke „fijat doblo“, kojim je osumnjičeni upravljao, pronašla oko 35 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

droga zaplena marihuana
Zaplenjena droga Foto: MUP Srbije

D. J. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

