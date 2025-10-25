Slušaj vest

Požar se dogodio u Ulici Partizanskih odreda na opštini Palilula nešto posle 7 časova.

Hitne službe odmah su izašle na teren, ali čoveku nije bilo spasa, jer je ekipa Hitne pomoći mogla samo da konstatuje smrt.

Na terenu je bilo sedam vatrogasaca.

Požar je izbio u kući starije gradnje.

(Kurir.rs/Telegraf)

