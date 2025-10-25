Slušaj vest

Policija je pronašla 11 automatskih pušaka, 3 snajpera, pištolje, heklere, municiju...

Oružje je bilo sakriveno u tri bureta u jednom podrumu.

Prema nezvaničnim saznanjima priveden je mladić (28).

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva određeno mu je zadržavanje od 48 sati.

(Kurir.rs/Novosti)

