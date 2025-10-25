Noćas je na Zvzedari, u Ulici Mite Ružića, pronađen pravi arsenal oružja.
Uhapšen mladić
POLICIJA UPALA U KUĆU NA ZVEZDARI, ZAPLENJEN ARSENAL ORUŽJA! 11 automatskih pušaka, 3 snajpera, pištolji, municija...
Policija je pronašla 11 automatskih pušaka, 3 snajpera, pištolje, heklere, municiju...
Oružje je bilo sakriveno u tri bureta u jednom podrumu.
Prema nezvaničnim saznanjima priveden je mladić (28).
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva određeno mu je zadržavanje od 48 sati.
(Kurir.rs/Novosti)
