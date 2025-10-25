Slušaj vest

Kako saznajemo, u blizini Kalenić pijace uhapšen je Petar M. (57) pošto je u njegovom automobilu pronadjen kilogram marihuane u vozilu i jedan paketić u džepu.

- U ulici Mite Ružica uhapšen je Bojan T. (28) kod kog je pronadjen veliki arsenal oružja. Zaplenjeno je oko 10 automatskih pušaka, 2 karabinske puške, 7-8 pištolja, noževi, razna oprema okvir, prigušivač, kundak. Prilikom hapšenja, kod njega je pronađen još jedan pištolj koji je nosio sa sobom - otkriva izvor Kurira.

Tokom hapšenja, pripadnici UKP su ga jedva smirili jer je navodno reč o psihijatrijskom bolesniku koji se otimao, pa je on kolima Hitne pomoći prebačen u psihijatrijsku ustanovu dr Laza Lazarević.

- Po izlasku iz bolnice on će biti zadržan - dodaje naš sagovornik.

Takodje, u odvojenoj akciji policije i VJT u Beogradu, uhapšen je i Nebojša S.(43) u čijem stanu u Ulici dr Ivana Ribara je pronadjeno 100 gr kokaina, vagica, a u kolima 4 predmeti koji su poslati na veštačenje, telefon, PVC kese.

