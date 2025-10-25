Slušaj vest

Dvadesetogodišnja M. S., nalazi se u pritvoru zbog sumnje da je izvršila krivično delo nasilje u porodici, nakon što je njena jednogodišnja ćerka preminula od teških povreda zadobijenih u porodičnoj kući.

Tragedija, koja se dogodila 29. avgusta, završila se smrtnim ishodom devojčice 12. septembra u Dečjoj bolnici u Novom Sadu, a slučaj je otvorio brojna pitanja i pokrenuo istragu koja i dalje traje.

Produžen pritvor i iskaz bake

Majci je Viši sud u Sremskoj Mitrovici produžio pritvor za još 30 dana, dok se istraga vodi pred Višim javnim tužilaštvom.

Pred tužiocem je svedočila i njena majka, Dragana S. baka nastradale devojčice, koja je 27. oktobra dala iskaz, svega nekoliko dana nakon što je obeležila 40 dana od smrti unuke.

– Strašno, ukratko. Mojoj nastradaloj unuci naručila sam spomenik u obliku belog srca. Svojoj ćerki imam da poručim samo jedno – neka progovori i kaže šta je bilo – izjavila je baka.

Tužilaštvo vodi istragu

Tragedija koja je potresla Laćarak dogodila se 29. avgusta, dok je devojčica 12. septembra preminula u Dečjoj bolnici u Novom Sadu. Nalaz obdukcije pokazao je da je dete imalo ranije povrede – prelom ruke i povrede glave – što je dodatno pojačalo sumnju da je dete bilo izloženo nasilju ili zanemarivanju.

Kako nezvanično saznajemo, istraga je i dalje u toku, a tužilaštvo je u fazi prikupljanja izjava i dokaza.

– Sad je sve u rukama tužilaštva. Još nisu saslušani svi svedoci, a tek nakon toga biće odlučeno o podizanju optužnice – navodi izvor blizak slučaju.

Majci M. S. je određen pritvor, a sud u ovom trenutku može samo da odlučuje o njegovom produženju dok se ne završi istraga.
– Sud sada može samo da produžava pritvor. Kad stigne optužnica, znaće se da li je i za šta tačno tuže – dodaje sagovornik.

Protivrečne izjave i ključni svedoci

Majka je u svojoj izjavi navela da je u trenutku povrede deteta bila na poslu, dok je njen nevenčani suprug, nezvanično saznajemo, izjavio da je tog dana on čuvao devojčicu.

Navodno, i drugi svedoci su dali različite iskaze o tome ko je tog dana bio sa detetom, što je dodatno zakomplikovalo istragu.

Tužilaštvo sada ispituje sve okolnosti, uključujući i prethodne povrede deteta, kako bi utvrdilo da li se radi o nesrećnom slučaju ili o nasilju koje je trajalo duže vreme.

Ne propustiteHronikaSUNCE MOJE MILO, NEVINO I ČISTO, BRZO SI ME NAPUSTILA! Baba preminule bebe iz Laćarka povodom 40 dana od tragedije otvorila dušu! Otkrivamo nove detalje istrage
133 copy.jpg
Hronika"ĆERKI ŽELIM DA BELOG DANA NE VIDI, POSLALA MI JE UNUKU POD ZEMLJU" Progovorila baba devojčice (1) koja je preminula nakon pada niz stepenice u Laćarku!
133 copy.jpg
HronikaODREĐEN PRITVO MAJCI KOJA JE OSUMNJIČENA ZA SMRT BEBE U LAĆARKU: Devojčica zadobila teške povrede nakon pada sa stepenica, 13 dana joj se borili za život!
133 copy.jpg
HronikaMAJKA UHAPŠENA ZBOG SMRTI BEBE U LAĆARKU TVRDI DA NIJE BILA KOD KUĆE KOBNOG DANA: Devojčica pala niz stepenice, imala povrede i od ranije, a rođak krivi BABU?!
133 copy.jpg