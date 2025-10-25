Slušaj vest

Nišlija Ljubivoje R. (71) doživeo je jednu od najstrašnijih smrti, ugušio se i izgoreo u svojoj kući u naselju "9. maj“ koje je među Nišlijama poznato i po imenu Novo selo.

Komšije su prve primetile da gusti crni dim kulja iz kuće i pozvali su policiju. Ubrzo je stigla i Hitna medicinska pomoć, ali mogli su samo da konstatuju smrt ovog bivšeg radnika fabrike "Plastika“ u okviru nekadašnje Elektronske industrije.

Komšije kažu da je Ljubivoje živeo sam i na ivici bede jer dugo nije imao struju koja mu je isključena zbog dugova.

- Imao je dve sestre od kojih je jedna umrla ranije dok je druga u Somboru. Ona mu je slala pakete, ali čovek kao da se predao. Krov mu je pao još pre desetak godina, opština mu je davala građevinski materijal da popravi to, ali on ništa nije učinio - priča jedan od komšija.

U trenutku kada je Kurir bio ispred kuće nastradalog čoveka policija je obavljala uviđaj.

- On je bio radnik "EI Plastike", a nakon što je ostao bez posla otišao je u fabriku u Gadžinom Hanu, ali je i tamo ostao bez posla. Onda se odao alkoholu. Pre više od desetak godina je u nekoj kockarnici dobio automobil "jugo". Neki su ovde u naselju pomislili da ga je sreća napokon pogledala, ali ništa. Mislim da je taj "jugo“ poklonio nekom ili tako nešto, ne znam šta je bilo s tim automobilom. Sestra mu je pomagala, slala pakete hrane i potrepština, vodila je računa o njemu, ali ništa ga nije prenulo da se izdigne iz teškog života - ispričao nam je komšija P. R. koji stanuje nekoliko kuća dalje od mesta tragedije.