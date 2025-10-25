Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije na svom zvaničnom Instagram profilu objavili su da traže nove kandidate, buduće kolege. 

Tražimo 850 polaznika za stručno osposobljavanje na poslovima:

x policajac (700 mesta)

x saobraćajni policajac (150 mesta)

Konkurs je namenjen kandidatima sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda, koji:

x imaju državljanstvo Republike Srbije,

x imaju završeno srednje obrazovanje (četvorogodišnje),

x imaju između 18 i 30 godina starosti,

x poseduju vozačku dozvolu „B“ kategorije (ili dokaz da su obuku započeli),

x ispunjavaju zdravstvene, psihološke i fizičke kriterijume za rad u MUP-u.

Prijave se podnose policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata.

Ne propustiteDruštvoMUP traži 850 novih policajaca: Pukovnik otkriva zašto se i penzioneri vraćaju u službu!
panduri.jpg
Društvo"POSTANI DEO TIMA KOJI ULAZI PRVI TAMO GDE DRUGI NE MOGU!" Produžen konkurs za civilno pridruživanje SAJ-u: Evo kako možete postati SPECIJALAC! (VIDEO)
collage.jpg
DruštvoSREDNJA ŠKOLA UNUTRAŠNJIH POSLOVA "JAKOV NENADOVIĆ" ČEKA NA TEBE: Ako si spreman za izazove, disciplinu i odgovornost ne čekaj, prijavi se!
SKOLA MUP.jpg
DruštvoMUP RASPISAO KONKURS ZA 1.100 BUDUĆIH POLICAJACA! Radović i Belencan otkrili KOJI SU USLOVI KONKURSA I KAKO SE BIRAJU KANDIDATI
screenshot-20231217-171215.jpg