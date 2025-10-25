Ministarstvo unutrašnjih poslova navelo da traže 850 novih kolega
Hronika
MUP SRBIJE RASPISAO KONKURS ZA 850 NOVIH POLICAJACA! Ovo su zahtevi koje bi trebalo da kandidat prođe kako bi se našao u redovima policije! (video)
Slušaj vest
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije na svom zvaničnom Instagram profilu objavili su da traže nove kandidate, buduće kolege.
Tražimo 850 polaznika za stručno osposobljavanje na poslovima:
x policajac (700 mesta)
x saobraćajni policajac (150 mesta)
Konkurs je namenjen kandidatima sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda, koji:
x imaju državljanstvo Republike Srbije,
x imaju završeno srednje obrazovanje (četvorogodišnje),
x imaju između 18 i 30 godina starosti,
x poseduju vozačku dozvolu „B“ kategorije (ili dokaz da su obuku započeli),
x ispunjavaju zdravstvene, psihološke i fizičke kriterijume za rad u MUP-u.
Prijave se podnose policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata.
Reaguj
Komentariši