"PITANJE JE ČIJA GLAVA ĆE SLEDEĆA PASTI, UBICE SE IZNAJMLJUJU ZA 6000 EVRA" Novinarka crne hronike otkrila kako je razbijena mreža Vračarskog klana!
Dramatična akcija policije Srbije u saradnji sa Evropolom i Eurodžastom rezultirala je hapšenjem 13 pripadnika ozloglašenog „Vračarskog klana“ i to zbog dva ubistva, više pokušaja teškog ubistva i drugih brutalnih krivičnih dela.
Hapšenja su sprovedena u Beogradu, Šapcu i inostranstvu, a među osumnjičenima su i lica povezana sa vođama grupe koji su trenutno iza rešetaka u Nemačkoj i Portugalu. Ovo je jedna od najvažnijih akcija protiv organizovanog kriminala u poslednjih nekoliko godina.
O tome kako je razbijena mreža Vračarskog klana i da li je ovo početak kraja delovanja “Vračaraca”, razgovarali su gosti Kurir televizije Slađana Nedeljković novinarka Crne hronike i Ljilja Keković novinarka.
Kako je otkriveno i uhapšeno 10 ljudi u Srbiji:
- Preko Skaj poruka službe bezbednosti su uspele da saznaju njihovo kretanje. Polciija ih tereti i za ubistva Vladimira Popovića Popa. Na spisku ljudi za hapšenje bili su i oni kome se već sudi, uključujući i Nikolu Filipovića. To su imena koja su već poznata polciiji. Ali, tu je i trener Crvene zvezde koji je itekako bio povezan sa mafijom. Našim istraživanjem, saznali smo da je trener vodio dvostruki život. U tužilaštvu su se branili ćutanjem. Na teritoriji Srbije je uhapšeno čak 10 pripadnika vračarskog klana - kaže Nedeljković i dodaje:
- Vračarci su produžena ruka Kavačkog klana. Vidimo da su oni i imali za cilj da pucaju u iste mete. Na Banovom Brdu je pokušana da se izazove eksplozija. To je opomena. Ne znam šta je u šitanju, ali znam da je jedan vid opomene. Svaki klan ima svoju teritoriju. Devedesetih godina svako naselje u Beogradu je imalo svoj kriminalni klan.
Kriminalna i sportska povezanost
Među privedenima u velikoj akciji policije bio je i košarkaški sudija Uroš Nikolić, Keković dovodi u vezu kriminalne klanove i navijače te naglašava da je povezanost između njih neraskidiva:
- Željko Ražnatović je bio vođa navijača i tu je sve krenulo. Na tribinama se regrutuju grupe za kriminal. Sve je poniklo na tribinama. Sada se promoviše učlanjenje u navijačke grupe sa slikom tetoviranih ljudi. Mislim da je došlo do sukoba u samom vrhu Kavačkog klana, mislim na deo centara moći i bezbednosnih službi. Mislim da je tu veliki sukob bio i videćemo kako će se to završiti. Ovo je posledica nekog mnogo većeg raskola.
Kavački klan, poznat po međunarodnom švercu kokaina i krvavim sukobima sa Škaljarskim klanom, proširio je svoje aktivnosti i na teritoriju Srbije. Prema informacijama iz istrage, klan je uspostavio kontakte sa domaćim kriminalnim grupama, uključujući Vračarski klan, čime je dodatno učvrstio svoju poziciju na Balkanu:
- Veliku ulogu su igrali i ljudi iz Crnogorske bezbednosne službe. Sukob između Kavača i Škaljaraca se izvezao i u Srbiju. Napravili su podgrupu i mi i dalje ne znamo za njih. Radoje Zvicer je vođa brutalnog dela klana. Ne mislim da je hapšenje vračaraca udar na Kavački klan - kaže Keković.
Nedeljković ističe da je tržište plaćenih ubica postalo dostupno i na internetu:
- Postavlja se pitanje čija će glava pasti sledećih nedelja. Verujem da i dalje na slobodi postoje ljudi čije je delovanje okosnica kavačkog dela. Mnogo je teško ući u trag i pronaći. Vi na dark vebu možete da nađete ubicu za 6000 evra. To se bira. Mi već vidimo koliko su oni obučeni.
