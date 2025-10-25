Slušaj vest

Tridesetogodišnji državljanin Srbije uhapšen je na Međunarodnom aerodromu u Skoplju na zahtev Interpola, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Kako je saopšteno, B.N. (30) iz Srbije uhapšen je sinoć u 1:40 časova na graničnom prelazu na aerodromu u Skoplju, kada je tokom pasoške kontrole konstatovano da se nalazi u službenoj evidenciji sa merom "hapšenja" po zahtevu Interpola.

Uhapšeni državljanin Srbije od strane aerodromske granične policije predat je policajcima iz Policijske stanice "Kisela voda" u Skoplju na dalji postupak.

Kurir/kanal5

