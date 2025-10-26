Slušaj vest

Kako Kurir nezvanično saznaje, tri osobe poginule su u sudaru dva automobila koji se oko jedan sat posle ponoći dogodio na uglu ulica Omladinskih brigada i Nikole Dobrevića.

Ima više povređenih.

Na terenu su ekipe policije i Hitne pomoći. Policija obavlja uviđaj, a kako je došlo do udesa biće poznato nakon istrage.

STRAVIČNA SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA NOVOM BEOGRADU: Troje poginulih u sudaru dva automobila Izvor: Kurir

“Auto je smrskan, vatrogasci ne mogu da mu priđu,” kaže jedan od očevidaca sudara.

Kako kaže, ceo Bulevar heroja sa Košara je blokiran jer je uviđaj u toku.

Ne propustiteHronikaBIO JE POŠTEN I VREDAN ČOVEK, CEO ŽIVOT POSVETIO PORODICI I IMANJU! Novi detalji stravične nesreće kod Kraljeva: Miljan (45) udario u cev od vodovoda i poginuo
shutterstock_2533542681.jpg
HronikaUMRO VLASNIK NAJSTARIJE KAFANE U SRBIJI! Pregazio ga i ostavio zaglavljenog ispod kola, za život se borio 18 dana!
dragoslav.jpg
HronikaTUGA DO NEBA! Sahranjena tinejdžerka (16) koja se automobilom zakucala u banderu, porodica i prijatelji skrhani: ,,Ne znam kako da preživim ovu tugu..."
Dobanovci +.jpg
Hronika"NE ZNAM KAKO JE SKRENUO S PUTA" Ispovest stomatologa kod kog je počeo da radi zubar na kokainu koji je ubio mladića
555.jpg