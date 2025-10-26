Slušaj vest

Pacijent, starosti 20 godina, primljen je u teškom opštem stanju, a nakon dijagnostike je smešten u jedinicu intenzivne nege.

Drugi, 19-godišnji pacijent je primljen sa stabilnim vitalnim parametrima i u toku je dijagnostika.

Mediji prenose da je do sukoba došlo ispred jednog ugostiteljskog objekta u Čačku, kada je najpre došlo do verbalne rasprave između više osoba, javlja RTS. Tokom svađe, kako navode, jedan od učesnika izvukao je nož i zadao više uboda dvojici mladića.

 Još nema zvanične potvrde o okolnostima ovog incidenta.

Kurir.rs/RTS

Ne propustiteHronikaSTRAVIČNA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U NOVOM BEOGRADU: Troje poginulih u sudaru dva automobila PRVI SNIMAK SA LICA MESTA
1111 Saobracajna nesreca.jpg
Hronika"MERCEDES" IZLUPAO 4 AUTOMOBILA, PA SE PREVRNUO! U Požarevcu priveden pijani vozač (FOTO)
policija02-news1-petar-aleksic.jpg
Hronika"OPUŠAK CIGARETE ZAPALIO KUĆU U KOJOJ JE IZGOREO LJUBIVOJE!?" Nišlije progovorile o mogućem uzroku požara u kom je nastradao njihov komšija! (foto)
Ljubivoje R.
HronikaNADI SE LEKARI I DALJE BORE ZA ŽIVOT! Supruga joj dva dana ranije usmrtio kamion, ona teško povređena u prevrtanju autobusa - nije mogla ni da ga sahrani
saobraćajna nesreća Sremska Mitrovica autobus (5).jpg
Hronika"PITANJE JE ČIJA GLAVA ĆE SLEDEĆA PASTI, UBICE SE IZNAJMLJUJU ZA 6000 EVRA" Novinarka crne hronike otkrila kako je razbijena mreža Vračarskog klana!
Slađana Nedeljković
HronikaPOSVAĐAO SE SA MILANOM, PA MU ZARIO NOŽ U STOMAK! Ovde se jutros dogodio krvavi napad: Osumnjičeni posle zločina NESTAO, policija ga locirala
čarda Mačak izboden mladić Novi Sad