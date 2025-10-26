Slušaj vest

U stravičnom sudaru u Bulevaru heroja sa Košara život je izgubila jedna porodica.

Prema nezvaničnim informacijama, troje poginulih bili su u vozilu marke "hjundai" kada je na njih naleteo vozač automobila marke "audi" (24) sa tablicama BiH.

STRAVIČNA SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA NOVOM BEOGRADU: Troje poginulih u sudaru dva automobila Izvor: Kurir

On je, prema rečima očevidaca prošao kroz crveno svetlo i direktno udario u automobil u kojem se nalazila porodica. Otac, majka i sin suod zadobijenih povreda preminuli na licu mesta.

- Video sam svašta, ali ovo je nešto najjezivije do sada - kaže potreseni očevidac.

Na Novom Beogradu kod kule West sve je vrvelo od policije. Na lice mesta izašao je tužilac kako bi odmah obavio uviđaj.

(Kurir.rs/Blic)

