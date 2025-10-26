Slušaj vest

On je, nezvanično, u krvi imao 1,17 promila alkohola, i zadobio je lakše povrede. Više javno tužilaštvo u Beogradu mu je određeno zadržavanje do 48 sati.

U sudaru koji se dogodio oko 1 čas ujutru u Bulevaru heroja sa Košara poginula je cela porodica - muškarac B. Ž. (43), žena D. K. (38) i dete M. Ž. (9).

1/7 Vidi galeriju Saobraćajna nesreća na Novom Beogradu u kojoj je poginula porodica Foto: Kurir

Poginuli B. Ž. je saobraćajni policajac koji je to veče bio van dužnosti.

Oni su bili u automobilu Hjundai beogradskih tablica, a vozač koji je naleteo na njih je bio u automobilu marke Audi sa tablicama BiH.

Očevici su za Kurir opisali da je scena bila jeziva.