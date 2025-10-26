Slušaj vest

On je, nezvanično, u krvi imao 1,17 promila alkohola, i zadobio je lakše povrede. Više javno tužilaštvo u Beogradu mu je određeno zadržavanje do 48 sati.

U sudaru koji se dogodio oko 1 čas ujutru u Bulevaru heroja sa Košara poginula je cela porodica - muškarac B. Ž. (43), žena D. K. (38) i dete M. Ž. (9).

Saobraćajna nesreća na Novom Beogradu u kojoj je poginula porodica Foto: Kurir

Poginuli B. Ž. je saobraćajni policajac koji je to veče bio van dužnosti.

STRAVIČNA SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA NOVOM BEOGRADU: Troje poginulih u sudaru dva automobila Izvor: Kurir

Oni su bili u automobilu Hjundai beogradskih tablica, a vozač koji je naleteo na njih je bio u automobilu marke Audi sa tablicama BiH.

Očevici su za Kurir opisali da je scena bila jeziva.

- Auto je smrskan, vatrogasci ne mogu da mu priđu - rekao je jedan očevidac.

Ne propustiteHronikaSTRAVIČNA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U NOVOM BEOGRADU: Troje poginulih u sudaru dva automobila PRVI SNIMAK SA LICA MESTA
1111 Saobracajna nesreca.jpg
Hronika"MERCEDES" IZLUPAO 4 AUTOMOBILA, PA SE PREVRNUO! U Požarevcu priveden pijani vozač (FOTO)
policija02-news1-petar-aleksic.jpg
HronikaKRVAVA NOĆ U ČAČKU, DVA MLADIĆA IZBODENA NOŽEM: Zbog kafanske čarke jedan (20) bori se za život, drugi ima samo 19 godina
IMG_20251002_000733.jpg
HronikaNADI SE LEKARI I DALJE BORE ZA ŽIVOT! Supruga joj dva dana ranije usmrtio kamion, ona teško povređena u prevrtanju autobusa - nije mogla ni da ga sahrani
1000036186.jpg