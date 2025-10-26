Vozač Nikola Đ. koji je sinoć izazvao saobraćajnu nesreću na Novom Beogradu u kojoj je poginula cela porodica, prema nezvaničnim informacijama bio je pijan.
Stravične scene na mestu nesreće
NOVI DETALJI STRAVIČNE SAOBRAĆAJNE NESREĆE NA NOVOM BEOGRADU: Nikola (24) vozio pijan, ubio CELU PORODICU (FOTO/VIDEO)
On je, nezvanično, u krvi imao 1,17 promila alkohola, i zadobio je lakše povrede. Više javno tužilaštvo u Beogradu mu je određeno zadržavanje do 48 sati.
U sudaru koji se dogodio oko 1 čas ujutru u Bulevaru heroja sa Košara poginula je cela porodica - muškarac B. Ž. (43), žena D. K. (38) i dete M. Ž. (9).
Saobraćajna nesreća na Novom Beogradu u kojoj je poginula porodica Foto: Kurir
Poginuli B. Ž. je saobraćajni policajac koji je to veče bio van dužnosti.
Oni su bili u automobilu Hjundai beogradskih tablica, a vozač koji je naleteo na njih je bio u automobilu marke Audi sa tablicama BiH.
Očevici su za Kurir opisali da je scena bila jeziva.
- Auto je smrskan, vatrogasci ne mogu da mu priđu - rekao je jedan očevidac.
