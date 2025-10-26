Slušaj vest

Saobraćajna nesreća se dogodila oko 1 čas posle ponoći u Bulevaru heroja sa Košara.

Do nesreće je došlo kada je Nikola Đ. (24), koji je u alkoholisanom stanju sa 1,17 promila u krvi, prošao kroz crveno svetlo i zabio se u hjundai u kom je bio B. Ž. sa porodicom.

1/7 Vidi galeriju Saobraćajna nesreća na Novom Beogradu u kojoj je poginula porodica Foto: Kurir

B. Ž. je saobraćajni policajac koji je u tom trenutku bio van dužnosti.

Trenutak sudara možete videti na snimku do kog je došao Kurir, ali vas upozoravamo da je prizor uznemirujuće sadržine.

Snimak saobraćajne nesreće na Novom Beogradu Izvor: Kurir

Nikoli Đ, državljaninu BiH, je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu određeno zadržavanje do 48 sati.

On je u sudaru koji je izazvao zadobio lakše povrede.

Očevici su za Kurir opisali da je scena bila jeziva.