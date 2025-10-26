UZNEMIRUJUĆI SNIMAK TRENUTKA UŽASA NA NOVOM BEOGRADU: Nikola (24) pijan proleteo kroz crveno i UBIO CELU PORODICU (VIDEO)
Saobraćajna nesreća se dogodila oko 1 čas posle ponoći u Bulevaru heroja sa Košara.
Do nesreće je došlo kada je Nikola Đ. (24), koji je u alkoholisanom stanju sa 1,17 promila u krvi, prošao kroz crveno svetlo i zabio se u hjundai u kom je bio B. Ž. sa porodicom.
B. Ž. je saobraćajni policajac koji je u tom trenutku bio van dužnosti.
Trenutak sudara možete videti na snimku do kog je došao Kurir, ali vas upozoravamo da je prizor uznemirujuće sadržine.
Nikoli Đ, državljaninu BiH, je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu određeno zadržavanje do 48 sati.
On je u sudaru koji je izazvao zadobio lakše povrede.
Očevici su za Kurir opisali da je scena bila jeziva.
- Auto je smrskan, vatrogasci ne mogu da mu priđu - rekao je jedan očevidac rano jutros.