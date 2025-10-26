Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Pančevu od dana 10.7.2025. godine sprovodi istragu protiv osumnjičenog S. M. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela pokušaj ubistva i nedozvoljeno nošenje oružja i osumnjičene M. Š. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Dana 25.10.2025. godine Više javno tužilaštvo u Pančevu je donelo naredbu o proširenju istrage protiv lica M. L. (39) iz Aranđelovca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela pokušaj ubistva i nedozvoljeno nošenje oružja.

viber_image_2025-07-08_08-21-38-060.jpg
Ranjeni Jožef B. Foto: Privatna Arhiva

Osumnjičenom M. L. se stavlja na teret da je dana 7.7.2025. godine oko 4.15 časova na ulazu kuće u Pančevu u ul. Maksima Gorkog prema oštećenom J. B. iz Pančeva ispalio više metaka iz vatrenog oružja za čije držanje i nošenje ne poseduje odborenje nadležnog organa, usled čega je oštećeni zadobio teške telesne povrede opasne po život.

Viši sud u Pančevu je po predlogu tužilaštva odredio pritvor protiv osumnjičenog L. M. u trajanju do 30 dana zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na svedoke i da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo i dovršiti pokušano krivično delo.

Mesto nakon pucnjave u Pančevu Foto: Petar Aleksić

