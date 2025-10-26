Slušaj vest

Sve se desilo u bečkom Leopoldštatu kada se u policijski patrolni automobil zabio taksista.

- Policajci su bili na dužnosti u Nordbanštrase kada je taksista, uključujući se u saobraćaj, iznenada skrenuo na sredinu puta. Policajac, koji je bio za volanom pokušao je da skrene, ali nije uspeo da izbegne sudar - rekla je portparolka policije Ana Gut.

Policijski automobil je odbačen na travnatu površinu, udario u drvo i zaustavio se tek nakon nekoliko metara. Oba policajca su zadobila nekoliko lakših povreda. Dobili su hitnu medicinsku pomoć, a zatim su prevezeni u bolnicu.

Taksista, Srbin za kojeg je tek kasnije utvrđeno da nema taksi dozvolu, i njegov putnik takođe su zadobili lakše povrede, prema policijskim podacima.

Svi su, u međuvremenu, pušteni na kućno lečenje. Istražna ekipa bečke policije za saobraćajne nesreće, koja je sprovela istragu, kasnije je utvrdila da 28-godišnji taksista nije imao taksi dozvolu te će protiv njega biti podneseno više prijava.

(Kurir.rs/Nezavisne novine)

Ne propustiteHronikaPOLICIJA UPALA U KUĆU NA ZVEZDARI, ZAPLENJEN ARSENAL ORUŽJA! 11 automatskih pušaka, 3 snajpera, pištolji, municija...
xxx04 News1 Dado Djilas.jpg
HronikaKURIR SAZNAJE DETALJE VELIKE ZAPLENE ORUŽJA NA ZVEZDARI! Bojan (28) se otimao prilikom hapšenja, jedva ga smirili - AKCIJE POLICIJE I VJT ŠIROM GRADA
1747854887633.jpg
HronikaMAJCI, KOJA JE OSUMNJIČENA ZA SMRT BEBE U LAĆARKU, PRODUŽEN PRITVOR: Baka dala iskaz tužilaštvu, još nisu saslušani svi svedoci
122.jpg
HronikaPOSVAĐAO SE SA MILANOM, PA MU ZARIO NOŽ U STOMAK! Ovde se jutros dogodio krvavi napad: Osumnjičeni posle zločina NESTAO, policija ga locirala
čarda Mačak izboden mladić Novi Sad