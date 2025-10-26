Slušaj vest

U Novom Sadu jutros je izbio požar u jednom stanu u Ulici Teodora Pavlovića, a vatrogasci-spasioci iz buktinje uspeli su da izvuku onesvešćenog psa, ali njegovo stanje za sada nije poznato. 

- Požar je prijavljen i vatrogasci-spasioci na teren su došli sa tri vozila i sprečili su da se vatra proširi na okolne stambene jedinice. Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je požar buknuo u kuhinji i da se proširio na ostatak stana. Na svi sreću lokalizovan je na vreme zahvaljujući vatrogascima - navodi naš sagovornik i dodaje:

- Spasioci su iz vatre izvukli psa, koji je bio onesvešćen. Za sada nije poznato da li je on preživeo ili je nažalost postao žrtva požara. 

Istraga povodom požara je i dalje u toku. 

Ne propustiteHronikaPOŽAR BUKNUO ZBOG ZAGORELOG RUČKA! Buktinja u Novom Sadu: Stanari se sami evakuisali, gašenje u toku (FOTO)
policija vatrogasci
HronikaPLAMEN GUTAO AUTO, VATROGASAC VAN DUŽNOSTI ODMAH KRENUO U AKCIJU: Požar u Novom Sadu ugašen, istraga u toku!
Novi Sad požar
Srbija(VIDEO) STRAŠNE SCENE KOD NOVOG SADA! Bukti ogroman požar, vatrena stihija guta SVE PRED SOBOM - vozačima se savetuje oprez
požar Novi Sad
HronikaGORELA ZGRADA ELEKTRODISTRIBUCIJE U NOVOM SADU: Crni dim kuljao na sve strane, vatrogasci brzo reagovali (video)
Screenshot 2025-10-13 120329.jpg